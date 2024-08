Sofia Cristo, després de la demanda al seu germà: "Que es faci justícia"

La dj, en una imatge recent. Foto: Instagram (@sofiacristo_cristo)

Novetats a la guerra televisada que des de fa mesos mantenen Bárbara Rey i la seva filla Sofia contra Ángel Cristo Jr.

Tal com ha avançat Espejo Público , la Dj ha decidit seguir els passos de la seva mare i demandar el seu germà, a qui demana una elevada quantitat econòmica pels danys emocionals i perjudicis que li han causat els continus atacs de l'exsupervivent.

Una demanda civil -ja que no vol que l'Àngel s'enfronti a una possible pena de presó- que s'està preparant fa molt de temps i en què, com han explicat al programa en què col·labora Sofia, es parla de “depressió” o "ansietat" i es reclama una quantiosa indemnització, ja que la jove ho ha passat molt malament per les declaracions que el seu germà ha fet sobre ella en diferents mitjans de comunicació.

Després de sortir a la llum el pas endavant que ha decidit fer en contra d'Àngel, la filla de Bárbara Rey ha reaparegut davant les càmeres d' Europa Press i, assegurant que es troba "bé" i que "l'únic que vull és intentar estar-hi tranquil·la i seguir amb la meva vida", alhora que ha explicat per què ha demandat el seu germà.

"La demanda és una cosa que ja sabíeu. La meva mare n'havia de posar una pel seu costat i jo pel meu compte una altra perquè s'han dit coses de totes dues. Jo amb això espero que pari tot i ja està, i seguiré fent la meva vida. Ja està, és que no puc dir més” ha afirmat, rotunda, demostrant que no li tremola el pols.

Finalment, Sofia ha deixat clar que “el que vull és que es faci justícia i es digui la veritat , això és el que vull. Que són calúmnies, moltes mentides, injúries i que es demostri la veritat, això és el que vull, ia part no es vulneri el dret a la intimitat perquè s'han dit moltes coses de mi que no són certes, i que les que siguin certes, les puc dir jo. ha tancat.