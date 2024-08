Sara Carbonero, destrossada per la pèrdua d'“un pilar” de la seva vida

Carbonero, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de gaudir d'uns dies de vacances a la costa d'Almeria al costat de diverses de les seves amigues, Sara Carbonero posava rumb a Panamà per visitar, com Ambaixadora de Bona Voluntat d'Unicef , el camí migratori més perillós del món, Darién, i visibilitzar així la duríssima realitat a què s'enfronten anualment milers de famílies que travessen la selva en condicions lamentables a la recerca d'un futur i millors condicions.

I ha estat poc després d'iniciar el viatge de cooperació quan la periodista ha rebut la pitjor de les notícies: la mort d'una de les persones més importants de la seva vida, la identitat de la qual ha preferit no revelar, però de la qual sí que s'ha volgut acomiadar amb un sentit i emotiu missatge en xarxes socials.

Foto: Instagram (@saracarboner)

Un emotiu adeu que ha volgut compartir amb els seus seguidors d'Instagram i que ha començat citant una frase de Jack Kerouac per homenatjar aquest algú fonamental per a ella la mort del qual l'ha enxampat a milers de quilòmetres de distància . "L'única gent que m'interessa està boja, la gent que està boja per viure, boja per parlar, boja per salvar-se, amb ganes de tot alhora. La gent que mai badalla ni parla de llocs comuns, sinó que crema, que crema com a fabulosos coets grocs explotant igual que aranyes entre les estrelles i llavors es veu esclatar una llum blava i tothom deixa anar un ¡Ahh!!".

Escric aquesta frase perquè t'encantava” ha afegit dirigint-se a aquesta persona, a la qual com assegura “mai, mai t'oblidarem. Serà molt difícil viure sense tu. Quin puto dolor! Quin injust..." ha confessat desolada, finalitzant el seu emocionant adeu públic "a la dona més valenta i més bona, la que va desafiar tots els pronòstics, l'amant de la vida", amb un agraïment per haver-la cuidat sempre.

Una dona de qui ha evitat revelar la seva identitat, però de la qual sí que ha donat una pista molt important en revelar que és de Corral d'Almoguer, el seu poble natal a Toledo. "T'estimarem i recordarem cada dia, a la plaça de Corral, a la mirada del teu verge del Queixal", deia el text.

Un preciós i esquinçador comiat que ha acompanyat amb una imatge d'una estrella en un cel fosc i de la cançó Surrender de Bruce Springsteen de fons. "A les estrelles que des d'avui, brillen amb més força que mai" deia el text al final.