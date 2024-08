És Álvaro Escassi bisexuall?

Es parla molt en els últims temps de la vida sexual d'Álvaro Escassi després de la seva última ruptura sentimental/ Foto Arxiu EP

Poques setmanes després de trencar la seva relació de tres anys amb Maria José Suárez començaven els rumors de relació entre Escassi i Abouk. L'actriu i el genet van mostrar la seva sintonia durant la celebració del bateig de la néta d''El Turronero', provocant que saltessin totes les alarmes sobre un possible romanç entre ells.

Unes setmanes després, arribarien unes imatges que comprometrien la parella, ja que se'ls podia observar en actitud afectuosa durant una escapada. Per si no n'hi hagués prou, el mateix Escassi va parlar sobre aquesta relació donant a entendre que entre ells existia alguna cosa més que una bonica amistat.

“És normal que a María José Suárez li faci mal veure'm amb una altra persona, però estem intentant fer les coses tan bé com sigui possible”, va dir Escassi al programa A veure, cosa que molts van interpretar com una confirmació del seu romanç amb Abouk. “Cadascú estem fent la nostra vida com podem, no fem malament a ningú”, deia posteriorment. Al mateix temps, Abouk desmentia que hi hagués entre ells alguna cosa més que una amistat.

Després de sortir a la llum aquesta història, s'ha parlat molt sobre el passat sentimental del genet als platós de televisió. Un d'aquests temes ha estat sobre les possibles relacions sentimentals o passionals amb homes. En les últimes hores, qui ha parlat sobre ell ha estat Enrique del Pozo, i ho ha fet davant dels micròfons d'Europa Press. “Pot ser que hi hagi un projecte per tornar a televisió i envoltat d'exclusives que les tinc callades exclusivament per a Europa Press”, començava dient el col·laborador de televisió.

Aleshores el reporter li preguntava si es tractava d'Escassi. “Quin llest ets, eh”, deia el també actor entre rialles. “ Escassi m'agrada perquè és un home lliure, ho ha dit, i bé, doncs amb un actor amic meu molt molt conegut en aquest país, ja que ha tingut diguem unes trobades especials, lliures i afectuoses”, revelava . "És un actor molt important d'aquest país, m'ha demanat que no digui el nom, però ha tingut unes trobades afectuoses, sensibles i afectuoses força vegades amb ell", continuava dient.

“Ell diu que no és bisexual, no ho sé, però bé, sé que s'han volgut força”, explicava. Sobre si hi ha proves, assegura que “jo les tinc”. Sobre si finalment se sabrà el nom d'aquest actor, Enrique del Pozo sentencia que “ell no té cap problema a dir-ho”.