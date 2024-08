Aitana novament enamorada

Aitana busca l'amor després de la seva última relació fallida/ Foto arhivo

La cantant catalana va ser vista molt propera a l'actor en una festa a Eivissa, on no van faltar gestos de complicitat entre tots dos ja que la nit eivissenca va propiciar aquesta trobada: “Eren com molt acaramel·lats. Molt parelleta. Molt rotllet entre els dos, entre Arón Piper i Aitana. Hi eren tots dos. Es buscaven, es tocaven, s'abraçaven, tontejaven...”.

Els testimonis apunten que, encara que la parella no va estar junta durant tota la nit, sí que se'ls va veure desaparèixer junts diverses vegades, cosa que afegeix més misteri a la seva teòrica relació d'amistat. “Van estar junts, però no tota la festa. Eren 300 convidats i hi havia molta gent. De tant en tant desapareixien, de tant en tant es deixaven veure i altres. S'amagaven i tornaven a l'estona”, van confirmar el mateix programa.

Aquest possible nou romanç arriba després d'una sèrie d'anades i vingudes a la vida amorosa d'Aitana, que van començar amb la seva ruptura amb Miguel Bernardeau a finals del 2022, amb qui va estar oficialment durant un any.

L'últim episodi d'aquesta relació, que semblava haver trobat estabilitat, va ser quan Yatra va decidir posar fi a la seva història amb Aitana d'una manera que en va sorprendre molts: en tot just 10 minuts de conversa telefònica, el colombià hauria decidit que era el moment de seguir endavant sense.