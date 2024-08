Alice Campello i Álvaro Morata se separen: les causes de la ruptura

Morata i Campello eren una parella consolidada. Foto: Instagram (@alvaromorata) / Canva Pro

Álvaro Morata i Alice Campello, després de 8 anys de relació i amb 4 fills en comú, van sorprendre tothom en anunciar la seva separació, tot just una setmana després de mostrar en xarxes socials una imatge de família feliç durant les seves vacances a la costa italiana. La ruptura, que tots dos van confirmar a les seves històries d'Instagram, ha generat gran commoció a causa de la imatge de parella estable que projectaven.

L'inici dels rumors sobre la separació es va donar quan Morata va ser presentat com a nou jugador del Milan el 9 d'agost sense la companyia d'Alice i sense el seu anell de casament, cosa que va aixecar sospites sobre problemes a la parella. Alice va intentar calmar les especulacions, explicant la seva absència a l'esdeveniment per la complexitat de mudar-se amb quatre fills petits. Tot i això, el canvi en el seu perfil d'Instagram, on va eliminar el seu cognom de casada i fotos amb Morata, va intensificar els dubtes sobre la seva relació.

El diumenge 11 d'agost, Alice va realitzar canvis significatius al seu compte d'Instagram, passant de dir-se Alice Campello Morata a simplement Alice Campello, i va eliminar fotos amb el futbolista , cosa que va avivar encara més els rumors de crisi. Les especulacions a les xarxes socials apuntaven a una possible deslleialtat per part del futbolista, cosa que Alice va negar emfàticament, defensant el respecte mutu que sempre s'havien tingut.

Finalment, Morata va confirmar la separació dilluns a través d'un comunicat a Instagram, en què demanava respecte i empatia en aquest moment difícil, subratllant que no hi va haver manca de respecte entre ells. La seva declaració va prendre per sorpresa fins i tot Alice, que també va trencar el silenci poc després, aclarint que no hi havia terceres persones involucrades i que la decisió de separar-se havia estat mútua.

La ruptura, encara que ja havia estat comunicada als seus familiars i amics propers, no estava planejada per fer-se pública tan aviat, però els rumors a les xarxes socials van accelerar el procés. Tots dos han demanat privadesa mentre travessen aquesta dolorosa etapa, destacant que malgrat la separació, mantenen un respecte profund i que Morata sempre ocuparà un lloc important a la vida d'Alice.