Mor el periodista Carlos Ferrando, un dels referents de la premsa rosa

Ferrando, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press / Canva Pro

Dia trist per al món del periodisme. Una de les llegendes de la crònica rosa d'Espanya, el periodista Carlos Ferrando, ha mort aquest 14 d'agost als 76 anys d'edat al seu domicili de Madrid després d'una extensa trajectòria en diferents mitjans de comunicació, convertint-se en una de les cares més populars de la petita pantalla i en íntim amic i confident d'estrelles de la talla de Rocío Jurado o Sara Montiel.

El seu adéu ha agafat per sorpresa els seus amics i companys de professió, ja que gaudia d'un bon estat de salut després d'operar-se d'una hèrnia que patia des de feia anys i li causava moltes molèsties.

Com ha relatat Carlos Pérez-Gimeno a EsRadio, va ser la falta de notícies del popular tertulià la que va alertar el seu entorn més proper que alguna cosa no anava bé.

Els seus amics més íntims tenien claus de casa seva, i va ser l'actriu Alejandra Grepi la que preocupada es va desplaçar a casa seva per veure com estava. En arribar, va trobar Carlos en molt mal estat i en un avançat estat de deshidratació, tot i que encara tenia pols. Sense temps per perdre, va trucar als serveis d'emergència, però encara que els metges van intentar reanimar-lo, no van poder fer res per salvar la seva vida i poc després moria.

Actualment, les seves restes mortals es troben a l'Institut Anatòmic Forense, on practicaran l'autòpsia. Pérez-Gimeno ha revelat que el seu entorn més proper està esperant que la família de l'estimat periodista prengui una decisió sobre si es faran càrrec de la situació, ja que Ferrando no mantenia cap relació amb el seu germà ni amb la neboda, i era als seus amics que considerava la seva família.

Per això, com ha explicat el tertulià, els seus íntims serien els que es farien càrrec de les seves restes mortals, corrent amb totes les despeses de la seva incineració i el seu enterrament com ell volia. Detalls que de moment es desconeixen i dels quals els seus amics informaran en un comunicat quan sàpiguen els resultats de la seva autòpsia.