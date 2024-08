Tamara Falcó i Iñigo Onieva, enamoradíssims i menjant-se a petons a les Seychelles

La parella és en un moment molt dolç. Foto: Instagram (@tamara_falco) / Canva Pro

En una contínua lluna de mel des que es van donar el sí, vull el 8 de juliol de 2023, i després de celebrar el primer aniversari de casament amb una romàntica escapada a París, Tamara Falcó i Íñigo Onieva han tornat a fer les maletes per gaudir de unes vacances idíl·liques a les Illes Seychelles .

Un viatge exclusiu que no és a l'abast de qualsevol butxaca i que la marquesa de Griñón està compartint al detall amb els seus seguidors a Instagram a través de diversos posts plens d'imatges.

Allotjats en una impressionant vila que ronda els 1500 euros la nit i que compta –entre altres comoditats– amb tres habitacions distribuïdes en 125 metres quadrats, una exquisida decoració pensada fins al més mínim detall, una immensa terrassa amb vistes a l'Oceà Índic i piscina privada , la parella està vivint uns dies inoblidables entre platges paradisíaques d'aigües turqueses, passejades per una exuberant naturalesa envoltats de tortugues a les quals la filla d'Isabel Preysler ha donat menjar emocionada, i fins i tot classes exclusives de cuina criolla per descobrir noves receptes (qui sap si per al restaurant que Íñigo va obrir fa uns quants mesos a la capital, Casa Salesas.

Unes vacances en què a més Tamara ha presumit del gran moment que travessa el seu matrimoni amb unes imatges com mai no l'havíem vist, besant apassionadament el seu marit.

Dues instantànies incloses en el seu darrer carrusel d'imatges que confirmen, sense necessitat de paraules, que estan més enamorats que mai i que aquest merescut descans en un paratge idíl·lic després d'un any intens a nivell laboral per a tots dos està asseient la relació a les mil meravelles.

Mentre l'empresari està bolcat al seu restaurant, la marquesa compagina a la perfecció la seva feina com a col·laboradora a El Hormiguero , el seu paper de jurat a Got Talent i la seva faceta com a imatge de nombroses marques publicitàries- està asseient la seva relació a les mil meravelles.