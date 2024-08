Un nou enfrontament entre Spice Girls enterra la idea d'una reunió

Les Spice Girls

En clàssic tema de les Spice Girls, 'Wannabe', es pot sentir a les cantants dir “friendship never ends” (l'amistat mai acaba, en espanyol). Però la realitat al grup de les estrelles del pop dels 90 és molt diferent i sembla que l'amistat SÍ s'ha acabat, ja que les Spice Girls una vegada més han frustrat les esperances d'una reunió.

Segons informen diversos mitjans britànica, Geri Halliwell , també coneguda com a Ginger, no està gaire contenta amb el comportament de Mel Brown (Mel B.), tant que va descartar els rumors sobre una possible reunió.

Aquest intent de reunir la banda fins i tot va incloure Victoria Beckham, que havia descartat totalment tornar al grup des de la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 2012.

Tot i les nombroses reunions de totes les bandes nostàlgiques possibles, des de Girls Aloud fins a S Club, les Spice Girls segueixen sent esquives.

El quintet, que també inclou Emma Bunton i Melanie Chisholm, va arribar per primera vegada a l'escena musical el 1994.

La seva sèrie d'èxits, com Wannabe, Spice Up Your Life, 2become1 i Too Much, els va catapultar a la fama estratosfèrica i les va convertir en el grup de noies amb més vendes de tots els temps.

El 1997, el seu estatus d'icona es va consolidar amb la pel·lícula Spice World, que va ser un èxit comercial i va generar una gran gira per Europa i els Estats Units.

Amb cinc premis Brit, les Spice Girls es van separar el 2000 i només s'han reunit dues vegades des de llavors (2007 i 2012), però hi ha hagut alguns intents.

2024: l'any assenyalat per a la tornada

Han circulat rumors que estàvem a punt de tenir una reunió de les cinc Spice Girls, finalment, després de 24 anys. Això va passar després que les dones es reunissin a la gran festa del 50è aniversari de Victòria a l'abril, cantant juntes en un vídeo que ràpidament es va tornar viral després de ser compartit pels assistents a la festa.

Els fanàtics no podien creure què veien i van començar a esperar que aquesta alegre exhibició pogués ser l'inici d'una reunió.

Ni tan sols la devastadora negació de David Beckham que les Spice Girls tornarien a actuar juntes com a grup va poder aturar els rumors.

Tot i això, la mala relació entre Geri Halliwell i Mel B. ha enterrat el rumor definitivament. Pel que sembla, Mel B. ha estat rient de Geri arran del seu divorci. Segons MailOnline, "Geri ha hagut de bregar amb suficient després de tot el drama amb la relació del seu marit amb el seu assistent; ha estat un moment força difícil i simplement ha perdut la paciència amb Mel i les seves petites burles i comentaris. Ella va marxar i sense Geri realment no passarà. En el passat ella ha estat una força impulsora al grup, però no vol tractar amb Mel en absolut en aquest moment i molt menys compartir escenari amb ella”.