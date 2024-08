Álvaro Morata va celebrar la tornada a la solteria en una exclusiva discoteca de Madrid

Álvaro Morata torna a recuperar la solteria després de la recent separació/ Foto archivo

Álvaro Morata exintegrant de la selecció espanyola, va ser vist celebrant la primera festa de solter el passat dissabte 10 d'agost en una de les discoteques més exclusives de Madrid. La notícia arriba tot just dies després que el futbolista anunciés públicament la separació d'Alice Campello, amb qui té quatre fills.

La festa, segons un testimoni que va parlar en exclusiva per a 'Socialité', es va dur a terme en una sala secreta de la discoteca, accessible només per a clients VIP.

El testimoni va relatar que Morata va entrar al local per una porta del darrere, accedint a través d'un túnel a la Plaça dels Cubs, una entrada reservada per a figures d'alt perfil i utilitzada en el passat per altres personatges coneguts. Un cop dins, el futbolista i el seu grup d'amics van gaudir d'una sala insonoritzada i allunyada de l'enrenou de la discoteca, garantint la màxima privadesa.

La sala triada per Morata estava equipada amb sofàs, un DJ privat i banys, permetent als assistents gaudir de la nit sense haver de sortir de la zona reservada.