Sofia Suescun carrega contra la seva mare després d'acusar Kiko Jiménez de ser un maltractador

L'intercanvi de retrets és constant. Foto: Europa Press / Canva Pro

La tensió familiar entre Sofia Suescun i la seva mare, Maite Galdeano, ha aconseguit un punt crític. El dijous 15 d'agost, la influencer ha hagut d'emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials per aclarir el conflicte que va sorgir un dia abans entre ella, la seva mare i Kiko Jiménez.

Segons Sofia, Maite ha desenvolupat "cels tòxics" cap al seu xicot, cosa que ha provocat situacions "molt desagradables" dins de la família. La col·laboradora de televisió ha explicat a les seves històries d'Instagram que la seva absència les últimes hores es deu a la gravetat de la situació amb la seva mare, que s'ha tornat insostenible.

"Fa anys que intento dissimular i ocultar un greu problema, però ha arribat el moment de ser valent i afrontar-ho", ha escrit la guanyadora de Gran Hermano. Ha revelat que ha suportat durant anys comportaments difícils per part de la seva mare, i confessa que a Hondures, durant la seva participació a Supervivientes, va ser feliç perquè va poder estar lluny de la seva mare. "La meva mare no està bé i necessita ajuda urgent, però sempre em trobo amb una negativa per part seva", lamenta Sofia, que assegura que a partir d'ara prioritzarà la seva tranquil·litat i felicitat.

Per la seva banda, Galdeano va ser la primera a incendiar les xarxes dimecres 14 a la nit, afirmant que Sofia l'havia fet fora de casa i canviat els panys per impedir-li l'accés. La sogra de Kiko va relatar que en intentar entrar a l'habitatge, va acabar ferint-se a l'entrecuix en saltar un mur.

També va acusar el seu gendre de ser un "manipulador" i "xantatgista emocional" que ha anul·lat la seva filla, comparant la seva situació amb la de Rocío Carrasco, que va denunciar públicament la violència de gènere que va patir. "La meva filla està destruïda, esfondrada i anul·lada, però no es deixa tampoc ajudar per mi", va afegir Maite, visiblement afectada.

En un missatge final, Maite ha assegurat que "el karma" s'encarregarà de Sofia i Kiko, i que comptarà la versió dels fets "davant de tot Espanya" quan estigui preparada. La situació sembla estar lluny de resoldre's, i la relació entre mare i filla continua deteriorant-se davant de la mirada del públic.