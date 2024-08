Sergio Alis explota i diu "petardes" a les Campos per no anar al tanatori de Carlos Ferrando

Sergio Alis ha explotat. Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de la mort del periodista Carlos Ferrando el passat dimarts 13 d'agost, els seus amics més propers i nombrosos companys de professió s'han reunit al madrileny tanatori de Sant Isidre per donar el seu darrer adéu a un dels pioners de la crònica social al nostre país .

Bibiana Fernández, Rosa Valenty, Lídia Lozano, Charo Reina, Cèsar Heinrich o Alejandra Grepy, entre altres cares conegudes, han assistit a la seva capella ardent, encara que també hi ha hagut sonades absències com la de Terelu Campos i Carmen Borrego , que malgrat acomiadar emocionades al tertulià en xarxes socials han preferit no ser presents en el comiat de l'estimat periodista, la trajectòria televisiva del qual està lligada al nom de María Teresa Campos, amb qui va tenir una relació molt especial.

Una absència que el també col·laborador Sergio Alis ha criticat sense pietat, assegurant que li sembla "una manca d'ètica, de professionalitat i de tot" . "A mi que Terelu Campos, amb tots els meus respectes, faci una carta a Lectures o on li doni la gana, si ets a Màlaga t'agafes un AVE i et presentes aquí perquè tens diners, i si tens problemes econòmics, doncs deixa't de contractar un xofer i agafa un taxi com fa la teva filla. És que jo, sincerament, aquestes coses no les puc entendre, no les entenc i estant a Madrid perquè sé que és a Madrid, que tothom sap que és a Madrid” ha sentenciat demolidor. contra la major de Las Campos.

"Aquí els periodistes a qui respectem realment era Teresa Campos, punt i pilota, amb què hem treballat, amb Teresa Campos, que jo he treballat quatre anys amb Terelu. Terelu és l'única que t'agafa el telèfon, però la Carmen Borrego , ja amb la seva pel·lícula, els seus fills i el seu rotllo que es porten, o l'altra que està embarassada i que les Campos s'estan estirant dels pèls des de que va morir Teresa.

"No em crec res, absolutament res del que els passa a la família Campos. Per mi el cognom a ella li va costar un ou pujar-lo i mantenir-lo i se l'estan carregant per tot arreu. La nena embarassada, que el que segueix, el que ha aconseguit tenir el seu cap visible a Hola, Terelu a Lecturas i Carmen Borrego a Diez minutos, punt pilota. I et busques una opció B, ja que amb 22 o 24 el que tingui i un nen, però ja parlarem que no és el moment” ha sentenciat.

Però encara que sigui “el dia de Carlos Ferrando”, Sergio Alis no s'ha pogut contenir i ha dedicat un últim i duríssim qualificatiu a Terelu ia Carmen. I convençut que si el periodista seguís viu estaria d'acord amb ell, ha titllat les germanes de "petardes i impresentables". "A prendre per sac. Un petó Carlos, t'estimem molt, la professió t'estima, ens has enviat aquí. T'has anat com et deia que me'n vaig, me'n vaig sense fer soroll. Doncs t'has anat fent soroll a pesar que t'estimo", ha reblat.