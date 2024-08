Norma Duval, destrossada per la mort del seu nebot de 36 anys

Duval, en arribar al tanatori. Foto: Europa Press

Norma Duval travessa un tràgic moment després de la mort del seu nebot Juan Carlos, de 36 anys, fill de la seva germana Carla i l'empresari Rafael Rojas. Aquesta pèrdua arriba gairebé 14 anys després de la mort de Carla, que va morir el 2010 a causa d'un càncer.

Des de llavors, Norma ha tingut cura de les seves nebodes bessones i recolzat a Joan Carles, que recentment s'havia convertit en pare, però estava sumit en una profunda crisi des de la mort de la seva mare.

Europa Press ha captat el moment en què l'exvedette ha arribat visiblement afectada al tanatori de La Paz de Madrid, on ha acudit amb la seva família per donar l'últim adeu al nebot. Vestida de rigorós dol i amb ulleres de sol que ocultaven la seva tristesa, va arribar agafada de la mà de la seva cosina Sonia, i seguida del seu germà Albino. La família, molt unida en aquest moment dolorós, ha mostrat la seva desolació davant la pèrdua.

Paula Paredes, la germana petita del mort i neboda de la presentadora, va ser una de les primeres a arribar al tanatori. La jove influencer no va poder contenir les llàgrimes mentre entrava acompanyada d'un amic, vestida de negre i amb una samarreta de Valentino Rossi, en honor del seu germà gran . La Paula, sumida en el dolor, va reflectir la tristesa que embarga la família.

En arribar, també es va poder veure Marc, Yelko i Christian, cosins de Joan Carles, desolats per la pèrdua. "No és un bon matí", va expressar Marc amb profunda tristesa en ingressar al tanatori. Els tres cosins, vestits amb vestits negres, van arribar just abans que la seva cosina Andrea Paredes, que va entrar ràpidament al lloc, visiblement afectada i intentant amagar el rostre amb una bossa.

La família Rojas-Paredes està vivint un dels moments més difícils, acomiadant un ésser estimat que se'n va anar massa aviat. L'entorn més proper s'ha reunit per recolzar Norma Duval i tota la família en aquest tràgic adeu.