Esclata la guerra entre Risto Mejide i Laura Fa per una exclusiva de la periodista

Laura va deixar caure que Risto podria estar il·lusionat amb una companya de Telecinco, Sarah Santaolalla - EP

Atenció, atenció, amants de la xafarderia! ¡L'última bomba del cor ja és aquí i promet donar molt de què parlar! Sembla que la història d'amor entre Risto Mejide i la seva xicota, Natalia Almarcha, s'ha acabat. Tot i que encara no tenim confirmació oficial dels protagonistes, tot apunta que l'idil·li s'ha trencat. I és que, segons els rumors que circulen, tots dos han estat vists en actitud molt propera amb altres persones que no són precisament la seva parella oficial. Aquí hi ha tomàquet, i del bo!

La sempre informada revista Lecturas va ser la primera a portar-nos la notícia d'aquesta relació el març de l'any passat, però ara tot indica que la cosa s'ha refredat, i prou. Què ha passat entre Risto i Natalia? Doncs sembla que la periodista Laura Fa té la resposta, i no s'ha quedat callada. Segons ella, Risto podria haver trobat ja un nou amor, cosa que ha provocat una tempesta mediàtica entre el presentador i la catalana. Guerra de declaracions a la vista!

Tot va començar quan la Laura va compartir un vídeo al seu compte d'Instagram, on assegura que Natalia, l'encara parella de Risto, ha estat vista gaudint d'un dinar amb ni més ni menys que José Sánchez, un concursant de 'L'illa de les temptacions'. “Us vaig explicar que no hi havia reconciliació entre Risto i Natalia i que Natalia estava parlant amb José Sánchez. José ha penjat una storie i us puc confirmar que aquesta d'aquí, aquesta rossa, és Natalia Almarcha. Ella i José Sánchez han tingut la seva primera cita”, afirmava Laura al vídeo. I com si això fos poc, la periodista assegura tenir “ullejadors” que van presenciar la trobada en directe. “Em diuen que no hi ha petó, que semblen dos amics. El que m'expliquen els amics de José és que està interessat en la noia”, va afegir Laura, deixant tothom amb la boca oberta.

Però això no ho és tot. Laura també va deixar caure que Risto podria estar il·lusionat amb una companya de Telecinco, Sarah Santaolalla. “Us vaig comentar que la gent que conec a Telecinco em va dir que entre Risto i aquesta noia que treballa amb ell a 'Todo es mentira', Sarah Santaolalla, semblava haver-hi força 'feeling'. Doncs també hi ha novetats”, comentava la periodista. I per arrissar el ris, Laura va assegurar que Sarah va pujar una storie amb un llibre d'escacs, cosa que seria una prova més que entre tots dos hi ha alguna cosa. “Fa uns dies, Sarah va pujar una storie amb un llibre d'escacs, com aprenent a jugar a escacs. És que Risto a totes les noies que coneix se les camela amb el rotllo de 't'ensenyaré a jugar escacs', 'ja veuràs que bé ens ho passem jugant als escacs'”, afirmava Laura amb to irònic.

Aquestes afirmacions no han assegut gens bé Risto, que no ha trigat a respondre amb contundència a les seves xarxes socials. En una storie del seu compte oficial d'Instagram, el presentador es va mostrar molt molest: “El problema és que, si no ho desmenteixo de seguida, aquesta notícia es torna viral i acaba en tota mena de mitjans, que poden arribar a afectar la vida de terceres persones o la gent que vull, i s'ho poden arribar a creure, encara que sigui per un moment i tot perquè aquests mitjans es cobreixen citant Laura Fa”, escrivia un enfadadíssim Risto. I no s'hi va quedar. “I qui és aquesta Laura Fa? Doncs una indocumentada que quan no té notícies s'inventa la vida privada dels altres. Algun dia es farà justícia amb aquesta 'periodista', us ho asseguro. Sort que la majoria ja la coneixeu”, carregava sense pietat contra la catalana.

Per descomptat, Laura no es va quedar callada i, malgrat que Risto la té bloquejada a les xarxes, no va dubtar a pujar un nou vídeo responent a les seves paraules. “La veritat que vaig pujar un vídeo molt raig ahir perquè tenia un info i s'ha picat el protagonista de farciment, és a dir, Risto Mejide”, va comentar Laura, sense pèls a la llengua.

“Em té bloquejada, no ho puc veure, però com que no puc contestar-vos a tots, us he penjat la resposta que crec que mereix. He de preocupar-me per la frase que em dedica de 'algun dia es farà justícia amb aquesta periodista'? Jo crec que no. Som lliures d'opinar tots i les coses que seria delicte que expliqués, no les explico. No perquè siguin compromeses per a ell sinó perquè hi ha coses que no es poden explicar”, va sentenciar la periodista.

Estem davant de l'inici d'una nova guerra al món del cor? Només el temps ho dirà, però el que és segur és que aquesta història encara farà parlar molt. Estigues atents, perquè la trama promet més capítols!