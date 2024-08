Sara Carbonero reapareix després de confirmar-se la seva ruptura amb Nacho Taboada

Instagram: (@saracarboner)

No ho ha pogut ser. Després de dies d'intens rumors sobre una possible crisi després de passar les vacances per separat, la revista Hola! confirmava la notícia la tarda de dimarts passat 20 d'agost: Sara Carbonero i Nacho Taboada han trencat . Segons ha fet lliscar el seu entorn, la parella va decidir posar punt i final al seu festeig fa diverses setmanes després de molt de temps d'anades i vingudes. No perquè l'amor s'hagi acabat, sinó perquè veuen la vida i el futur de manera diferent i ara mateix es troben en moments vitals oposats; i encara que la seva relació no hagi funcionat, se segueixen tenint un gran afecte i continuaran mantenint una bona amistat.

Fidel a la discreció amb què sempre ha portat la seva vida privada, la periodista no s'ha pronunciat públicament sobre la seva ruptura, encara que no resulta estrany tenint en compte que tampoc no va arribar a parlar obertament de la seva relació amb el cantant de Colectivo panamera en els més de dos anys que van estar junts.

Tot i això, poc després de confirmar-se la seva solteria acabada d'estrenar, la periodista reapareixia amb un significatiu missatge a Instagram amb què ha revelat com es troba i ha deixat clar que la vida continua endavant i continua sent meravellosa encara que la seva història d'amor amb Nacho no hagi funcionat.

Amb la cançó Calma de Mojarrieta de fons -ia una declaració d'intencions per confessar que està tranquil·la- l'exdona d'Iker Casillas ha compartit diverses imatges amb els seus fills Martín i Lucas en una platja gaditana al capvespre, on es troba gaudint de uns dies de vacances amb els seus nens després de tornar recentment d'un viatge humanitari per Panamà amb Unicef.

Unes instantànies en què Sara apareix vestida amb uns shorts texans i un banyador fosc, que combina amb un vaporós caftà i ulleres de sol i en què transmet serenitat, confirmant sense necessitat de paraules com es troba després de la seva ruptura amb el músic.