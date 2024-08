Jennifer Lopez li demana el divorci a Ben Affleck

JLo i Affleck, junts en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Després de mesos de rumors i especulacions, es confirma la notícia: Jennifer Lopez i Ben Affleck han trencat . 20 anys després de donar una segona oportunitat a la seva història d'amor, i de passejar la seva felicitat de llarg a llarg del planeta, la parella no ha arribat a celebrar el seu segon aniversari de matrimoni, ja que com ha revelat el portal nord-americà TMZ el seu separació es va produir el passat 26 d'abril encara que no s'hagi fet oficial fins ara.

Segons la publicació, ha estat l' artista qui ha sol·licitat el divorci del cantant al Tribunal Superior de Los Angeles, triant una data molt significativa per presentar la demanda. I és que encara que la ja exparella es va casar el 17 de juliol del 2022 a Las Vegas, va ser el 20 d'agost quan van celebrar un segon casament a Geòrgia. I dos anys després és quan Jennifer ha demanat oficialment el divorci a Ben.

Una notícia que no ha sorprès ningú... ja que feia mesos que no es deixaven veure junts en públic i especialment sonada va ser l'absència de l'intèrpret a la festa d'aniversari de la qual encara era la seva dona el juliol passat. Sens dubte, la confirmació que Bennifer era història, encara que les alarmes es van encendre quan Affleck va abandonar la mansió on residia amb JLo el mes de maig passat, agreujant una crisi que el seu entorn va justificar assegurant que la parella necessitava passar una mica de temps separats per reafirmar els seus sentiments i descobrir què és el que volien realment.

I encara que ho han intentat no ha pogut ser i no han superat una crisi que estaria motivada per les personalitats tan diferents. La seva relació tenia alts i baixos des de fa temps i es rumoreja que Ben s'hauria vist sobrepassat per la sobreexposició mediàtica de la cantant i actriu. Cosa que ha acabat per passar factura i per acabar amb el conte de fades que protagonitzaven des que es van reconciliar el 2022 dues dècades després de trencar el seu compromís.