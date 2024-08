Cristiano i Georgina causen furor el primer dia com a youtuber del futbolista

Un moment dun dels vídeos de la parella. Foto: YouTube (UR - Cristià)

Mentre Georgina Rodríguez escalfa motors per a l'esperat llançament de la tercera temporada del seu reality a Netflix, Soy Georgina, Cristiano Ronaldo continua batent rècords. L'astre portuguès, que als 39 anys encara no pensa en la retirada, s'estrena com a creador de contingut amb el seu propi canal familiar de YouTube, i en menys de 24 hores ja compta amb 16.300.000 milions de subscriptors i 19 vídeos que hi són donant molt a parlar, sobretot un d'ells.

Demostrant la seva faceta més propera i desconeguda, el futbolista s'ha sotmès a un test de compatibilitat –joc de 'Mrs. i Mr'- per descobrir fins a quin punt es coneixen. I malgrat que porten junts des de fa 8 anys i tenen 5 fills en comú, el resultat del seu 'experiment' ha estat un autèntic desastre, com ha reconegut entre rialles el mateix Ronaldo després de fallar preguntes sobre coses tan senzilles per a qualsevol parella com la cançó favorita de l'altre o la data en què van iniciar la relació.

I és que no n'han encertat ni una. Per exemple, Georgina creia que el color favorit del seu noi era el verd o el vermell, cosa que el portuguès no donava crèdit. "Noia, mira les meves sabatilles, quin color porto sempre? És el blanc, estimada, tu ho saps" exclamava.

Tampoc quan es van conèixer, ja que la influencer afirma que va ser a l'estiu del 2016 mentre Cristiano té clar que va ser el 5 de juny. Cosa que ella ha negat sorpresa. Ni la seva cançó favorita, ja que el portuguès ha apostat perquè la de la seva parella és la de l'"últim videoclip que ha gravat" mentre la de Jaca li ha corregit revelant que és el tema Miúda de Nelson Freitas. Ella tampoc ha tingut sort, ja que encara que el jugador ha assegurat que no té "preferències" pel que fa a tipus de música, Georgina ha revelat que "cada estiu li dóna per una i ens fon el cap a Junior i a mi".