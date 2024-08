Aitana, enxampada a la platja amb la seva excunyada / @aitanax

Aitana Ocaña ha estat vista gaudint de l'estiu a Eivissa amb Maria Bernardeau Duato, germana del seu exnòvio Miguel Bernardeau. Les dues amigues van ser fotografiades a la coberta d'un vaixell, mostrant la seva proximitat i complicitat, malgrat la ruptura d'Aitana amb Miguel, que també és actor.

Les imatges, publicades per revistes com Hola i Semana, revelen que Aitana, de 25 anys, i Maria, de 19, han forjat una bona amistat al llarg del temps, superant la separació de la cantant amb el germà de Maria. La família Bernardeau té una casa a l'illa, on Aitana ha passat gran part del seu estiu.

La relació entre Aitana i Maria continua sent cordial, malgrat la diferència d'edat i els canvis a les seves vides sentimentals. Recentment, Aitana va acabar la relació amb el cantant Sebastián Yatra, encara que ha estat vinculada amb el model Biel Juste. Per la seva banda, Maria continua desenvolupant la seva carrera actoral i acadèmica, amb un paper destacat al remake de "Física o Química" i estudis a Belles Arts i Moda.

Aquest estiu, l'Aitana i la Maria estan gaudint de moments juntes a l'illa, cosa que reflecteix una amistat sòlida i un esperit de diversió enmig dels alts i baixos de la vida personal de la cantant.