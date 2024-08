Comunicat de Maite Galdeano: "Busco viure en finca a canvi de passejades a gossos o donar companyia a senyor"

Maite Galdeano - EP

La situació entre Sofia Suescun i la seva mare, Maite Galdeano, continua sent motiu de gran preocupació. La guanyadora de 'Gran Hermano' i 'Supervivientes' té previst seure el divendres 23 d'agost de 2024 al plató de 'De viernes' per parlar del que està passant amb la seva mare. Mentrestant, Maite Galdeano ha trobat a les xarxes socials una manera d'expressar la seva angoixa i, tenint en compte les seves publicacions recents, la situació és alarmant.

Aquest dijous 22 d'agost de 2024, Galdeano ha publicat un missatge a les seves xarxes que ha deixat molts preocupats pel seu estat. "Comunicat seriós i urgent per a tot Espanya. Busco viure en finca, a canvi de passejades a gossets o donar companyia a senyor/ao similar. Preferentment Madrid o el nord. Sóc simpàtica, divertida i honrada. Us llegiré per Instagram. Gràcies", ha escrit, suggerint que està buscant una nova llar després d'haver abandonat la casa de Sofia Suescun.

A això li ha seguit una fotografia d'una de les seves mascotes, acompanyada d'un missatge que podria preocupar profundament Sofia: "Tila sense ganes de viure, no la puc veure així i per tant haurà de tornar d'on ens van fer fora". Aquestes paraules, plenes de tristesa, indiquen que Maite està travessant un moment difícil, en què fins i tot el benestar de les mascotes sembla estar en risc.

La preocupació augmenta amb la seva última publicació, en què adjunta una altra imatge del seu gos, aquesta vegada abraçat per ella, juntament amb un text que sona com un veritable crit d'auxili: "Si us plau, que algú vingui a rescatar-nos. Això és molt seriós, no es pot aguantar aquest abandó. Qui ens va fer fora sense pietat que es posi al nostre lloc, gràcies”.

Aquestes paraules de Maite Galdeano reflecteixen un estat d'angoixa i de desesperació que no pot passar desapercebut. És evident que la situació entre mare i filla ha arribat a un punt crític, i el benestar físic i emocional podria estar en joc.