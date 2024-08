Adara i Marta Peñate es retroben després de 'SV All Stars': Han parlat de Sofia Suescun?

Retrobament entre Adara Molinero i Marta Peñate - INSTAGRAM

Nova bomba al món del cor! Marta Peñate i Adara Molinero, que ens van regalar alguns dels moments més tensos i explosius a 'Supervivientes All Stars' , han deixat enrere anys d'enemistat i han decidit fer un gir radical a la seva relació. Després de tot allò viscut als cais, on les espurnes volaven cada vegada que es creuaven, ningú esperava que aquestes dues televisives es reconciliessin... i molt menys que es convertissin en amigues!

El duel entre Marta, exnòvia de Bosco Martínez Bordiú, i Adara, la flamant guanyadora de l'edició, semblava una d'aquelles rivalitats eternes que es veuen a la tele. Tot i això, contra tot pronòstic, a les paradisíaques platges d'Hondures van decidir enterrar la destral de guerra. Tot i que ja fa un mes de la gran final del concurs, la seva amistat acabada de descobrir continua sorprenent tothom.

La història d'alts i baixos entre la guanyadora de 'SV All Stars' i la reina de 'GH VIP' és digna d'un culebró. El 2023, la polèmica núvia de Tony Spina va sorprendre tothom en defensar públicament la mare d'Adara, a qui sempre havia criticat amb duresa. I si pensaves que això era tot, espera a recordar la famosa baralla que van tenir al centre de Madrid, un aldarull que va acabar en judici i va deixar els seus seguidors amb la boca oberta.

Tot i tots aquests conflictes, el destí va voler reunir-les a 'Supervivientes' , i com era d'esperar, la tensió va esclatar des del primer moment. Però el que ningú no imaginava és que, després de signar una treva a l'illa, la història no acabaria aquí.

Així és! Marta Peñate i Adara Molinero han estat vistes juntes, passejant pels carrers i posant per a una foto que ha deixat més d'un en xoc. Tot i que els detalls del matx continuen sent un misteri, és clar que les antigues rivals han deixat les seves diferències enrere i s'emporten millor que mai.

Marta no va poder contenir la seva sorpresa per aquesta nova amistat, com ho demostra l'afectuós missatge que va acompanyar la imatge d'aquest retrobament inesperat. I tot això arriba en un moment complicat per a Adara, ja que, encara que ella no ho ha confirmat, els rumors apunten que la seva relació amb Álex Ghita podria haver arribat al final.

Serà aquest el començament d'una nova etapa per a Marta i Adara? Només el temps ho dirà, però el que és clar és que el món del cor mai no deixa de sorprendre'ns.

Han parlat de Sofia Suescun?

El retrobament entre les dues concursants ha cridat l'atenció d'alguns usuaris a les xarxes socials, que creuen que la nova amistat entre Adara i Marta es podria deure que han trobat una enemiga comuna: Sofía Suescun.

La veritat és que Peñate ha dedicat una de les seves últimes aparicions en xarxes socials a mofar-se de la disputa entre Sofia Suescun i Maite Galdeano. " Que la meva família està tot molt bé, d'acord"» , va expressar Marta Peñate a les seves xarxes socials. Ho va dir amb un somriure, i una cara que només podia indicar una cosa: estava llançant-li un punyal a Sofia.

Aquest divendres Sofia Suescun s'asseurà a 'De Viernes', a Telecinco', per parlar sobre el distanciament que està vivint amb la seva mare.