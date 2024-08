Furor a Madrid per la visita de Kim Kardashian

Vinícius Jr i Kardashian. Foto: Instagram (@kimkardashian)

Kim Kardashian ha visitat per sorpresa Espanya per assistir amb el seu fill Saint West, de 8 anys, convidada pel futbolista Vinícius Jr, a l'últim partit del Reial Madrid a l'estat Santiago Bernabéu.

Una trobada en què el conjunt blanc va vèncer per 3-0 el Valladolid i en què la celebrity va gaudir com una nena, compartint al detall amb els seus 361 milions de seguidors a Instagram com s'ho va passar amb aquest tret amb què ha fet complert el somni del seu petit, que és un gran fan del futbolista brasiler.

La influencer , empresària i model va aterrar dissabte 24 amb el seu avió privat a Madrid i, a més de visitar alguns dels llocs més turístics de la capital com la catedral de l'Almudena, també va tenir temps d'assistir a un entrenament del Reial Madrid a Valdebebas (on es va fotografiar amb alguns jugadors com Jude Bellingham) i d'anar amb el seu fill a la casa que Vinicius té en una de les zones més exclusives de Madrid, com el brasiler va publicar a les xarxes socials agraint a Kim la visita i revelant la seva desconeguda amistat fins al moment.

Una amistat tal que l'extrem brasiler va estar pendent en tot moment de Saint West tant abans com després del partit, agafant-lo de la mà i acompanyant-lo perquè conegués els seus companys d'equip. No només el nen va gaudir del Bernabéu a peu de camp, ja que després de veure el partit des d'una llotja, Kim va saltar a la gespa per immortalitzar el moment en què el seu fill saludava jugadors com Courtois o Rodrygo .

Amb pantalons amples de xandall en color gris, top de lycra negre amb escot rodó, sabates de cop de taló en el mateix color i una gorra dels Yankees de Nova York, la més mediàtica de les germanes Kardashian tampoc va deixar passar l'ocasió de conèixer personalment Florentino Pérez, amb qui es va fer diversos selfies que va compartir a les seves històries d'Instagram i que no van trigar a fer-se en virals, va deslligar la bogeria amb el nou fitxatge del president del Reial Madrid.