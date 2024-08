Com serà el dia a dia de la Princesa Leonor a l'Escola Naval de Marín?

Leonor, en un acte públic. Foto: Europa Press

Ara sí, comença el compte enrere per a l'ingrés de la Princesa Leonor a l'Escola Naval Militar de Marín (Pontevedra) , per continuar amb la seva formació militar com a futura cap de les Forces Armades després del seu pas per l'Acadèmia General Militar de Saragossa.

Serà el proper dijous 29 d'agost, quan l'hereva al tron comenci (previsiblement acompanyada pels Reis Felip i Letizia) aquesta nova i il·lusionant etapa que s'allargarà durant 4 mesos, i de la qual cada cop en coneixem més detalls.

La Princesa d'Astúries s'incorporarà a l'Escola Naval com a Guardamarina de Primer dins de la promoció que inicia el tercer curs, i serà a Marín fins a finals de desembre, ja que serà al gener quan s'embarqui al vaixell Juan Sebastián Elcano per concloure'n formació a la Marina.

Tenint en compte aquest aspecte, està tot pensat perquè Leonor segueixi un pla acadèmic especial i diferent al dels seus companys, encara que no menys exigent, ja que haurà de complir amb totes les normes de l'Escola de Marín i el seu dia a dia serà tan intens com complet.

La Princesa s'haurà d'aixecar a les 6:45 i, després de fer el llit i posar-se l'uniforme, es dirigirà al menjador per esmorzar (entre les 7:00 i les 7:30). A les 9:00 començaran les classes, amb una durada de 45 minuts cadascuna i on aprendrà tot el necessari sobre cultura naval i navegació, sense oblidar un aspecte fonamental com la bona forma física que ha de tenir tot militar de la Marina. Per tant, la pràctica de diferents esports i exigents sessions d'entrenament serà una constant durant el pas per l'Escola Naval.

Com a alumna de tercer, la Princesa Leonor tindrà certs privilegis, com per exemple flexibilitat en els seus horaris i la possibilitat de sortir de l'Acadèmia per gaudir d'un passeig per la zona amb els companys, o el fet de poder seure al menjador amb qui ella esculli.

L'hereva al tron no tindrà un dormitori per a ella sola, sinó que haurà de compartir habitació amb tres companyes, i quant a la maleta que portarà a Marín, Setmana avança que no caldrà que porte massa roba. I és que tant a l'Escola com a les sortides s'haurà de portar uniforme com la resta d'alumnes.

El codi pel que fa a la vestimenta és estricte fins i tot a la roba interior, ja que es demana a les alumnes que portin 14 calces blanques llises i 6 sostenidors del mateix color. Leonor comptarà amb diversos uniformes de Guardamarina, de campanya, roba inífuga, de feina blava, i botes de seguretat i de campanya per quan facin maniobres. També haurà de tenir un parell de sabatilles d'esport discretes, xancletes negres per a la dutxa, un kit de neteja i un altre de costura, a més de productes per netejar el calçat.