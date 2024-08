Mor Caritina Goyanes als 46 anys, setmanes després de la pèrdua del seu pare

Caritina Goyanes a la presentació de Cruzcampo Light, a 16 de setembre de 2008, a Madrid - EP

El mes d'agost s'ha convertit en un malson per a la família Goyanes, que travessa un moment d'immens dolor i tristesa. Tot just unes setmanes després de la inesperada mort de Carlos Goyanes, que va deixar la seva família totalment desolada, aquest dilluns s'ha conegut una altra tràgica notícia que ha tornat a commocionar tothom. Caritina Goyanes, de 46 anys, ha estat trobada sense vida al seu domicili, segons ha confirmat el programa 'I ara Sonsoles'.

La mort sobtada de Caritina, filla de Cari Lapique, ha deixat tothom en estat de xoc, especialment a l'equip d'Antena 3. La notícia va ser donada en directe per la periodista Paloma García Pelayo, que, visiblement afectada, va relatar: "Muere Caritina Goyanes, la filla gran de Carlos Goyanes i Cari Lapique". La veu entretallada reflectia l'impacte i la tristesa que embargava el moment.

Pilar Vidal, col·laboradora del programa, va afegir més detalls sobre aquesta tràgica pèrdua. Va explicar que el cos sense vida de Caritina va ser trobat a casa seva, i va esmentar els difícils moments personals que ella estava travessant després de la mort del seu pare, cosa que havia desencadenat rumors sobre problemes en el seu matrimoni. "Arran de la mort del seu pare, es va confirmar una remor sobre el seu matrimoni... just quan ella estava bregant amb aquesta enorme pèrdua", comentava Vidal abans de ser interrompuda per García Pelayo, que va subratllar l'existència de "problemes en el matrimoni" ".

El programa també va informar que la causa de la mort de Caritina s'atribueix a un infart, encara que no se n'han donat més detalls. A més, es va revelar un altre dolorós fet que havia passat desapercebut per al públic: la mort de Tito Goyanes, germà de Carlos i oncle de Caritina, passat diumenge passat.

El drama que viu la família Goyanes aquest estiu és indescriptible. El 7 d'agost, Carlos Goyanes, de 79 anys, va morir de manera sobtada mentre dormia a casa seva a Marbella. Tot i els esforços de la seva família per portar-lo a l'hospital el més ràpid possible, no es va poder fer res per salvar la seva vida. Aquesta pèrdua va devastar la família, que tot just 19 dies després s'enfronta a un cop nou i dolorós amb la mort de Caritina.

La magnitud de les pèrdues que ha patit la família Goyanes en un temps tan curt és aclaparadora. Aquest estiu, que hauria de ser un temps de descans i tranquil·litat, ha esdevingut una successió de tragèdies que ha deixat la família profundament marcada. Enfrontar-se a tantes pèrdues en tan poc temps és un desafiament emocional enorme, i sens dubte estan travessant el moment més difícil de les seves vides.