VÍDEO | Lolita abandona desolada 'TardeAR' després d'assabentar-se en directe de la mort de Caritina Goyanes

Lolita esfondrada al plató de TardeAR - EP

El que va passar al plató de 'TardeAR' ha generat una profunda tristesa i indignació. Lolita Flores, estimada per molts, ha quedat visiblement afectada després d'assabentar-se en directe de la mort de Caritina Goyanes, només uns dies després de la mort del seu pare. La cantant i actriu, que estava col·laborant al programa, s'ha esfondrat a l'escoltar la impactant notícia, un moment que ha estat criticat per la seva falta de sensibilitat.

Tot ha començat quan Ana Rosa Quintana inaugurava la nova temporada del programa, i semblava que era un dia ple d'entrevistes i temes lleugers. Tot i això, l'atmosfera ha canviat bruscament quan un redactor del programa ha interromput l'emissió per informar sobre la mort de Caritina Goyanes. La notícia ha estat llançada sense mesurar l'impacte que podria tenir a Lolita, que mantenia una relació estreta amb la família Goyanes. La seva reacció ha estat immediata: visiblement afectada, s'ha aixecat de la cadira i ha començat a caminar pel plató, completament desorientada i en xoc pel que acabava d'escoltar.

La resposta d'Ana Rosa, tot i que és ben intencionada, no ha aconseguit mitigar el malestar que ha generat l'escena. La presentadora, en veure el patiment de la seva companya, s'ha aixecat per consolar-la i li ha ofert una abraçada, dient-li: "Jo no sabia res, acaba de passar. Vés-te'n tranquil·la". Tot i això, les càmeres han continuat enfocant Lolita, que finalment ha acabat asseguda a les escales del plató, incapaç de contenir el seu dolor. Tot i que Ana Rosa ha demanat que tallessin el pla, el mal ja estava fet.

Aquest moment, que molts han qualificat com un trist exemple de "teleporqueria", ha generat una onada de crítiques. No només per la manera com es va manejar la situació, sinó per la falta de consideració cap a l'estat emocional de Lolita, que dies abans havia escrit una emotiva carta acomiadant Carlos Goyanes, pare de Caritina. En aquesta carta, Lolita expressava el dolor profund que sentia per la pèrdua d'un amic tan proper, cosa que fa encara més incomprensible la manca de tacte del programa en transmetre la notícia sense preveure la reacció de l'artista.

La indignació davant del que ha passat és palpable. Moments com aquest plantegen seriosos dubtes sobre els límits que alguns programes estan disposats a creuar en la cerca d'audiència, deixant de banda l'empatia i el respecte pel dolor aliè.