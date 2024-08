Cari Lapique, totalment destrossada després de la mort de la seva filla Caritina i el seu marit Carlos Goyanes

La família Goyanes-Lapique, una de les més conegudes en el panorama social espanyol, ha estat copejada per una sèrie de tragèdies que han deixat tots els seus membres sumits en un dolor profund. Cari Lapique, coneguda per la seva discreció i elegància, està completament devastada després de la mort de la seva filla Caritina, que va morir als 46 anys a causa d'un infart. Aquest succés ha commocionat tothom, ja que es produeix tot just vint dies després de la sobtada mort del seu marit, Carlos Goyanes, un reconegut productor i figura de l'entreteniment a Espanya.

Caritina, filla de Cari Lapique i del mort Carlos Goyanes, era una dona molt unida a la família, especialment a la mare ia la germana Carla. La seva vida se centrava en casa seva i en el negoci de càtering que havia fundat i dirigit amb gran èxit. Durant les vacances a Marbella, Caritina va començar a sentir-se malament i va ser traslladada a l'hospital pel seu marit, l'empresari Antonio Martos. Lamentablement, va patir un infart que no va poder superar, deixant la seva família i amics en estat de xoc. Martos i Caritina havien format una sòlida família amb dos fills, de 13 i 10 anys, i s'havien casat el 2006.

La pèrdua de Caritina arriba en un moment especialment dolorós per a la família, ja que fa només vint dies que havien acomiadat Carlos Goyanes. El productor, que va ser el primer marit de Pepa Flores, coneguda com a Marisol, va morir el 7 d'agost, deixant la seva família en un dol profund. La seva mort va ser un cop inesperat que va deixar Cari Lapique i les seves filles desolades.

A més, la família Goyanes ha patit un altre revés devastador: Tito Goyanes, germà de Carlos, també va morir poques hores abans que es conegués la notícia de la mort de Caritina. Aquest cúmul de tragèdies ha deixat la família completament destrossada.

Enmig de tant de dolor, les imatges de Cari Lapique amb les seves filles al funeral de Carlos Goyanes segueixen gravades a la memòria de tots. Cari, vestida de negre i visiblement afectada, va agrair a tots els que van anar al tanatori a acomiadar el seu marit. Ara, només vint dies després, la família torna a enfrontar-se a una pèrdua irreparable amb la mort de Caritina.

La família Goyanes-Lapique ha demostrat una vegada més la seva unitat en els moments més difícils, encara que el dolor que s'hi enfronten és indescriptible. Les mostres de suport no han deixat d'arribar, però res no pot mitigar el patiment d'una mare que perd la filla tan poc temps després d'haver perdut el marit. Aquest estiu, que havia de ser de descans, s'ha convertit en el més tràgic per a una família que ara s'enfronta a la difícil tasca de seguir endavant després de perdre tres éssers estimats en tan poc temps.