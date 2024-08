L'últim missatge a Instagram de Caritina Goyanes: dedicat al seu marit Antonio Matos

Caritina Goyanes amb el seu marit i un dels seus fills en un photocall, a 16 de març de 2013, a Madrid (Espanya) - EP

El mes d'agost ha estat devastador per a la família Goyanes-Lapique, que ha perdut dos membres en menys d'un mes. Aquest dilluns 26 d'agost es va confirmar la sobtada mort de Caritina Goyanes, filla de Cari Lapique i el difunt productor Carlos Goyanes. La notícia ha commocionat tothom, especialment el seu cercle més proper, que encara no es recuperava de la recent pèrdua de Carlos, que va morir a principis de mes.

Enmig d'aquest immens dolor, ha ressorgit un missatge que Caritina va compartir a Instagram amb prou feines uns dies abans de la seva tràgica partida. El missatge, adreçat al seu marit Antonio Matos, celebrava el seu aniversari de 16 anys plegats. “16 anys!!! I 16.000 vegades et tornaria a triar per fer aquest camí junts. T'estimo!!!” va escriure Caritina al seu compte d'Instagram, acompanyant el text amb una imatge de tots dos, irradiant felicitat i complicitat.

El darrer missatge de Caritina Goyanes

Aquest missatge, que en el seu moment semblava una celebració del seu amor, ara cobra un significat encara més profund i dolorós. Caritina i Antonio Matos es van conèixer el 2004, i dos anys més tard es van casar, formant una família sòlida amb els seus dos fills, de 13 i 10 anys. Al llarg dels anys, la parella va ser un exemple d'estabilitat i d'amor, superant junts els reptes que la vida els va presentar.

La mort de Caritina inesperada ha deixat un buit immens a la vida d'Antonio i els seus fills. La notícia va ser donada en directe per la periodista Paloma García Pelayo al programa 'I ara Sonsoles', visiblement afectada per la magnitud de la pèrdua. L'equip del programa va destacar que la causa de la mort hauria estat un infart, encara que no se n'han donat més detalls.

El 7 d'agost va morir el pare, Carlos Goyanes

Les últimes setmanes, Caritina havia estat bregant amb el dolor de la pèrdua del seu pare, Carlos Goyanes, que va morir el 7 d'agost de manera sobtada. Aquest fet va ser un cop devastador per a ella i la seva família, i alguns rumors apuntaven que aquesta situació podria haver afectat el matrimoni. No obstant això, l'amor que Caritina expressava cap al seu marit en el seu darrer missatge a les xarxes socials desmenteix qualsevol rumor, mostrant que malgrat el dolor, la seva relació seguia sent forta i plena d'amor.

La tragèdia que ha assotat la família Goyanes-Lapique aquest estiu és indescriptible. En menys d'un mes, han perdut tres éssers estimats: Carlos Goyanes, la seva filla Caritina, i Tito Goyanes, germà de Carlos, que també va morir recentment. Aquest cúmul de tragèdies ha deixat la família completament devastada i ha enfrontat un dels moments més difícils de les seves vides.

El missatge de Caritina Goyanes a Instagram, ple d'amor i dedicació cap al seu marit, serà recordat com un reflex de la dona afectuosa i entregada que va ser. La seva pèrdua deixa un gran buit, no només a la seva família, sinó també a tots aquells que la van conèixer i apreciar.