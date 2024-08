Jorge Javier Vázquez es mofa d'Ana Rosa a 'TardeAR': "Deixa en pau Pedro Sánchez"

Jorge Javier Vázquez a 'TardeAR' - EP

Atenció, televidents! Ana Rosa Quintana no s'ha pogut resistir a avançar el seu retorn de vacances. La raó? Ni més ni menys que un esperat cara a cara amb Jorge Javier Vázquez a l'estrena de la segona temporada de 'TardeAR'. Perquè, és clar, quan tens l'oportunitat d'enfrontar-te a un dels teus “enemics” públics, qui vol seguir a la platja?

Des del minut u, es va notar que el plató seria testimoni d'un duel de titans. Si alguna cosa diferencia aquests dos colossos de Mediaset España és la seva ideologia política, i no han perdut l'oportunitat de llançar-se alguna pulla. Jorge Javier, en una ostentació de generositat (o pur instint de supervivència), li va oferir a Ana Rosa un consellet: "Quan t'entrin ganes de parlar de política, truca'm a mi. Mira'm als ulls, deixa en pau Pedro Sánchez. Continuarà aquí". Perquè, a veure, qui millor que ell per ensenyar-li a relaxar-se una miqueta?

Però Ana Rosa no és de les que es queden callades. La madrilenya va decidir que era el moment perfecte per treure a la llum Esquerra Republicana i Puigdemont, com qui treu un as sota la màniga. Tot i això, Jorge Javier no estava per a jocs de cartes i la va tallar en sec amb el seu característic estil directe: "Creus que a algú li importa el que tu opines d'això?". Punt per a Jorge.

Entre bromes i comentaris afilats, Vázquez també va tenir un moment nostàlgic (sí, fins i tot ell en té) per recordar la cancel·lació de 'Sálvame'. Amb un toc sentimental, que ningú esperava, va dir: "Jo he passat 15 anys inigualables, històrics, hem fet història de la televisió i, encara que no fes res més, és aquí". Perquè, després de tot, ser part de la història de la televisió espanyola és una cosa que ni tan sols el millor guió no podria inventar.

Això sí, encara que Jorge Javier tingui bons records, la realitat per a Telecinco és menys color de rosa (no Ana Rosa, un altre tipus de rosa). Més d'un any després de la desaparició de 'Sálvame', el canal encara no ha aconseguit recuperar l'audiència perduda a les tardes. Però, almenys, amb retrobaments com aquest, ens asseguren entreteniment i rialles, encara que les tardes de Telecinco mai no tornin a ser les mateixes.