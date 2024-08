Rafa Nadal fora de les pistes: els lucratius negocis del tennista balear

Rafa Nadal. Foto: Europa Press

Rafa Nadal s'ha convertit en un dels millors tennistes de la història , però amb el final de la seva carrera a prop ja fa temps que pensa en el futur.

La seva darrera incursió empresarial és Palya Invest, una societat conjunta amb l'empresari hoteler Abel Matutes Prats. A través d'aquesta empresa, planegen invertir més de 200 milions d'euros en la construcció de més d'un centenar de viles i apartaments a la Costa del Sol, incloent-hi el valor del sòl ja adquirit i les obres de construcció. Aquestes propietats seran "branded residences", un tipus de vivenda recolzada per marques de luxe i qualitat com Armani o Four Seasons.

El projecte compta amb terrenys per a aproximadament 50 viles a primera línia de platja a Estepona i 40 més a la zona de Nagüeles, a Marbella. Matutes preveu que les obres comencin a finals d'any, amb la intenció de tenir els habitatges llests el 2027 i el 2028 respectivament. Les propietats de Palya seran comercialitzades a través de Sierra Blanca, una promotora malaguenya amb experiència en aquest tipus de vivendes de luxe.

Nadal està preparant el futur després de l'esport a través de diverses societats que formen una cartera d'inversions diversificada i rendible. La majoria d'aquestes inversions es canalitzen a través del seu holding Aspemir, que va duplicar els beneficis el 2021, i va arribar als 20,75 milions d'euros aquest any. D?aquest total, 12,6 milions provenen d?inversions al?estranger, mentre que els 6,08 milions restants corresponen a operacions a Espanya. Però aquesta no és la seva única carta a nivell econòmic.

Palya Invest, l'empresa creada amb Matutes, és una evolució de Mabel Capital, una societat que tots dos compartien amb Manuel Campos. Després de dissoldre aquesta aliança per diferències estratègiques, Nadal i Matutes es van quedar amb el control, així com amb la productora Komodo, propietària del festival Mad Cool i promotora de programes de televisió com "Soy Georgina" i "Tamara Falcó: La Marquesa", tots dos a Netflix.

En el seu entramat empresarial, Nadal ha invertit en diverses propietats a la indústria hotelera. La seva primera incursió va ser el 2013, quan es va associar amb la família de l'exfutbolista Julen Lopetegui per remodelar dos hotels de luxe a Cozumel (Mèxic). També ha format aliances a la seva Mallorca natal, invertint a la cadena hotelera Palladium i associant-se amb Meliá per llançar allotjaments de vacances a l'illa.