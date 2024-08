L'últim missatge a Instagram de Carla Goyanes a la seva germana Caritina abans de la seva tràgica mort

L'última foto de les germanes Goyanes a l'Instagram de Carla - Instagram

Aquest dilluns, la família Goyanes-Lapique va rebre un cop devastador amb la sobtada mort de Caritina Goyanes als 46 anys, sumint tothom en un profund dolor. La notícia, que arriba tot just tres setmanes després de la mort del seu pare, Carlos Goyanes, ha deixat la seva mare, Cari Lapique, i la seva germana Carla Goyanes completament destrossades.

Enmig d'aquest dol, un missatge emotiu de Carla a la seva germana, publicat a Instagram fa 40 setmanes, cobra ara un significat especialment dolorós. Carla Goyanes felicitava la Caritina amb unes paraules que reflecteixen l'amor i l'admiració que sentia per la seva germana: “Felicitats endarrerides!! Per molts anys més gaudint de tu, de la teva generositat, de la teva alegria, de la teva energia, de la teva amistat. 🥂🥂 #germanes #records #memories #aniversari #familytime #familylove #carigoians #felicitats".

Aquest missatge, que en el seu moment va ser una celebració de la vida i la connexió infrangible entre les dues germanes, s'ha convertit en un dolorós recordatori de com pot ser de fugaç el temps que compartim amb els nostres éssers estimats. La foto que acompanyava les paraules mostra les germanes Goyanes gaudint d'un moment feliç en família, una imatge que contrasta dolorosament amb la punyent realitat que ara enfronten.

Caritina, que gaudia dels últims dies de vacances a Marbella amb el seu marit Antonio Matos i els seus fills Pedro i Mini Cari, va patir un infart després de dinar. Tot i que va ser traslladada ràpidament a l'hospital, els metges no van poder fer res per salvar la vida. La notícia va arribar com un llamp a la seva mare, Cari Lapique, que era a Mallorca intentant recuperar-se de la pèrdua recent del seu marit.

Al tanatori de Sant Pere d'Alcántara, les imatges de Carla abraçant els seus nebots Pedrito i Mini Cari, amb el vidu de Caritina, Antonio Matos, reflecteixen l'enorme tristesa que embarga tota la família. Aquest matí, durant el funeral a l'Església de Guadalmina, Carla va arribar al temple acompanyada de la seva mare i d'Antonio, mostrant una vegada més la fortalesa i la unió que caracteritzen la família Goyanes-Lapique.

El missatge de Carla a Instagram és ara un testament del profund amor entre les germanes, i un record de l'alegria i la vitalitat que la Caritina irradiava. La família, que ha patit dues pèrdues devastadores en tan sols tres setmanes, està envoltada per l'afecte d'amics i coneguts, que han anat a Màlaga per donar-los l'últim adéu a Caritina i oferir suport en aquests moments tan difícils.

Entre els assistents al funeral hi havia amics íntims com Núria González, la dissenyadora Elena Benarroch, Inés Domecq, Rosauro Varo, Eugenia Silva, María Zurita, i moltes altres figures públiques que no han volgut deixar sola la família en aquest moment tan dolorós.

El llegat de Caritina Goyanes viurà al cor dels que la van estimar, i el seu record perdurarà a través dels moments compartits, com els que la seva germana Carla va immortalitzar al seu últim missatge a Instagram.