Moren la mare i la germana de Mariah Carey el mateix dia

La notícia ha sacsejat el món de la música. Mariah Carey, una de les veus més icòniques de la nostra era, ha compartit amb profund dolor la mort de la seva mare, Patricia, i de la seva germana, Alison, el cap de setmana passat. En un tràgic i esquinçador gir del destí, totes dues van morir el mateix dia. L'artista, visiblement afectada, ha optat per mantenir en privat les causes de les morts, però no ha pogut evitar expressar l'immens dolor que sent en aquests moments tan difícils.

"Tinc el cor trencat perquè aquest cap de setmana passat vaig perdre la meva mare. Tristament, en un tràgic gir dels esdeveniments, la meva germana també va morir el mateix dia", va confessar Carey en un emotiu comunicat a la revista People .

Mariah Carey, que sempre ha estat reservada sobre la seva vida personal, va destacar l'agraïda que se sent per haver tingut l'oportunitat de passar l'última setmana amb la seva mare abans de morir. "Em sento beneïda per haver pogut passar l'última setmana de la meva mare amb ella abans que morís. Estima tot l'afecte i el suport de la gent i el respecte cap a la meva privadesa durant aquests dies tan impossibles", va afegir la cantant.

Patricia, la mare de Mariah Carey, va ser una talentosa cantant d'òpera, formada a la prestigiosa Juilliard School. Encara que el seu talent va inspirar Mariah, la seva relació amb ella va ser complexa. A les seves memòries, The Meaning of Mariah Carey , l'artista va descriure el seu vincle amb la seva mare com "un espinós fil d'orgull, dolor, vergonya, gratitud, gelosia, admiració i decepció". Tot i les dificultats, Mariah sempre va sentir que el seu cor estava unit al de la seva mare. De fet, en aquestes mateixes memòries, la cantant va dedicar part del llibre a Patricia, escrivint: "I a Pat, la meva mare que, malgrat tot, crec de veritat que ho va fer tan bé com va poder. T'estimaré tot el que pugui, sempre”.

Tot i aquesta relació complicada, Mariah mai va deixar de buscar la connexió amb la seva mare. El 2010, mare i filla van compartir escenari en un especial de Nadal d'ABC, on van interpretar juntes un emotiu duet de "O Come All Ye Faithful" barrejat amb la tornada de "Hallelujah".

La relació de Carey amb la seva germana Alison també va ser tumultuosa. A les seves memòries, la cantant va confessar que "era emocional i físicament més segur per a mi no tenir cap contacte amb ella". Mariah, que també va decidir tallar llaços amb el seu germà Morgan, sempre ha lluitat per protegir la seva pau mental, però la pèrdua simultània de la seva mare i la seva germana és un cop devastador del que trigarà a recuperar-se.

En aquests moments de tristesa, Mariah Carey s?enfronta a una doble pèrdua que deixa un buit impossible d?omplir. Els fans i el món de la música estan amb ella, enviant-li forces i suport en aquest dolorós moment.