Pilar Vidal es disculpa per donar la notícia sobre el marit de Caritina Goyanes

La mort sobtada de Caritina Goyanes als 46 anys continua ocupant els titulars dels programes d'actualitat a Espanya. La commoció per la seva mort ha estat tan gran que no només s'ha discutit el tràgic succés, sinó també els detalls personals que Pilar Vidal va revelar sobre un fill extramatrimonial de l'espòs de Caritina, informació que la periodista va compartir poc després de conèixer-se la trista notícia.

Aquest dimarts, Pilar Vidal va tornar a 'Espejo Público' i va aprofitar l'oportunitat per demanar disculpes per la manera com va manejar la situació. "Vaig dubtar a publicar-la, però em va semblar que, com feia pocs dies que el Carlos havia mort, havia de guardar-la i ja hi hauria ocasió de comentar-ho amb ella. Jo ho hauria volgut comentar amb ella", va confessar Vidal, mostrant el seu penediment.

La periodista va explicar que la seva decisió de divulgar la informació en directe va ser influenciada pels nervis del primer programa de la temporada i la manca de detalls sobre la mort de Caritina en aquell moment. "La informació és la informació, però hi ha temps. Fruit del directe, dels nervis, que era el primer programa de la temporada i que no teníem informació... Jo primer sóc persona i després periodista", va declarar Vidal, visiblement afectada.

Pilar Vidal també va reflexionar sobre el seu error en parlar de Caritina, a qui va descriure com una persona que sempre la va tractar amb amabilitat. "Sobretot a Cari ia la seva germana els demano disculpes si explicar aquesta informació els ha fet mal. Era una informació que se sabria", va comentar Vidal a 'Espejo Público', emfatitzant que la família Goyanes ja estava al corrent de la situació i que Caritina havia demostrat una gran fortalesa en assumir-ho i perdonar-ho.

Vidal va finalitzar la seva intervenció reconeixent que el moment escollit per compartir aquesta informació va ser totalment inapropiat. "¿Que ahir no era el moment? Per descomptat. No em sento bé. Caritina era una tia estupenda, era el motor de la seva família, la que recolzaria la seva mare ara més que ningú. I, bé, va ser innecessari ho que vaig fer.