Álvaro Muñoz Escassi confessa tota la veritat sobre María José Suárez a 'TardeAR'

Álvaro Muñoz Escassi a 'TardeAR' - EP

Álvaro Muñoz Escassi ha tornat a la televisió amb una aparició reveladora a 'TardeAR', el programa d'Ana Rosa Quintana. Durant la seva intervenció, Escassi va abordar sense embuts els recents escàndols relacionats amb la seva vida personal, incloent-hi les infidelitats que van marcar el final de la seva relació amb María José Suárez.

El genet es va mostrar obert i sincer, demanant disculpes pel dolor causat. "M'agradaria sentir-me orgullós, però no és el cas", va admetre, reconeixent que les seves accions no van ser les més encertades. Tot i això, Escassi va assegurar que no va tenir intenció de fer mal i que comprèn l'impacte dels seus errors.

Escassi també va reflexionar sobre com ha afrontat la situació des de llavors. "Sorprenentment ara estic molt bé. Ha estat una situació estranya i difícil de viure. Porto molt de temps en aquest món i ho he viscut molt bé. He sentit molt afecte i els que han estat els meus amics segueixen sent-ho. La gent que m'estima vol més. No he esborrat contactes. No he deixat de seguir ningú. Cadascú té els seus motius i les seves raons. i la gent que m'estima. No m'he penedit de 'De Divendres!', mai no ho faig. ho sento molt perquè no és amb mala intenció", va expressar.

Sobre la seva relació amb María José Suárez, Escassi va deixar clar que ha intentat mantenir el respecte malgrat els desacords. "Porto molts anys a la televisió volent i sense voler i no hi ha imatges meves parlant malament d'una parella o d'algú. Mai. Se'm poden atribuir núvies i embolics però no he esmentat mai ningú o he dit alguna cosa malament. Podeu mirar les meves entrevistes. Quan parlo malament de mi m'ho menjo perquè cal entendre que l'altra persona ho fa ho fa per un motiu”, va destacar.

Finalment, el genet va fer una introspecció sobre la seva vida i les seves relacions, reconeixent-ne els errors. "Segur que el culpable sóc jo, no sóc sant. No sóc la millor persona del món. Sóc imperfecte però no em veig escorxant ningú amb qui hagi compartit coses a la meva vida. Mai ho he fet. Cadascú té la seva versió i la seva vida. Per mi, la meva relació es queda per a mi. Òbviament, més del 50% de la culpa és meva, però les parelles són parelles.

Quan se li va preguntar si està enamorat actualment, en referència a la seva incipient relació amb Hiba Abouk, Escassi va respondre amb un somriure: "Sempre", provocant les rialles del públic. A més, el genet va fer un comentari amistós sobre Beatriz Archidona i el seu marit Carlos, cosa que també va generar rialles al plató.

L'aparició d'Álvaro Muñoz Escassi a 'TardeAR' ha ofert als espectadors una visió més profunda i honesta de la seva vida personal i professional, consolidant el retorn a l'ull públic d'una manera reflexiva i autèntica.