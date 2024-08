Carla Goyanes acomiada la seva germana Caritina amb un emotiu missatge: "Cuidaré els teus fills"

Fotografia de Carla i Caritina amb la seva mare, Cari Lapique - EP

Carla Goyanes ha compartit un commovedor missatge a Instagram per acomiadar-se de la seva germana Caritina Goyanes, que va morir inesperadament aquest dilluns als 46 anys. "No tinc paraules" és la frase amb què la Carla ha iniciat el seu homenatge, reflectint el profund dolor i la incredulitat davant la pèrdua de la seva germana, amb qui compartia un llaç indestructible.

“T'has anat massa aviat i plena de plans i il·lusions. Ens faltava molt per fer. Encara no em crec que no parlarem més, ni abraçar-nos, ni consolar-nos, ni gaudir més de la vida juntes amb els nostres fills. No més rialles, no més discussions, no més balls, no més viatges, no més aniversaris”, va escriure Carla, recordant amb afecte els moments compartits amb Caritina, a qui va descriure com a “única i irrepetible, la més generosa, divertida, curranta, gaudeix."

Caritina, que estava gaudint dels últims dies de vacances a Marbella amb el seu marit Antonio Matos i els seus fills, Pedro i Mini Cari, va patir un infart després d'un dinar. Tot i ser traslladada d'urgència a l'hospital, els metges no van poder salvar la vida. La notícia va arribar com un llamp a la seva mare, Cari Lapique, que era a Mallorca recuperant-se de la recent pèrdua del seu marit.

Durant el funeral, celebrat aquest matí a l'Església de Guadalmina, Carla Goyanes va ser vista mostrant la seva fortalesa i unió familiar, acompanyada de la seva mare i d'Antonio Matos, el vidu de Caritina. Les imatges de la Carla abraçant els seus nebots van reflectir l'enorme tristesa que embarga la família en aquest moment tan dolorós.

En el seu missatge, Carla també va prometre tenir cura dels fills de la seva germana com si fossin propis i ser-hi present per a la seva mare i Antonio Matos. "Seré molt fort i cuidaré els teus fills tot el que em deixin com si fossin meus, cuidaré la mare per les dues i cuidaré Matos perquè sé quant el volies" va assegurar Carla, commovent a tots aquells que han seguit de prop la tragèdia que ha colpejat la família Goyanes-Lapique.

El funeral de Caritina va reunir nombrosos amics íntims i figures públiques que van anar a Màlaga per acompanyar la família en aquest difícil moment. Entre els assistents hi havia Nuria González, la dissenyadora Elena Benarroch, Inés Domecq, Rosauro Varo, Eugenia Silva, i María Zurita, entre d'altres, els que van oferir el seu suport incondicional.

El missatge de Carla Goyanes ha esdevingut un testimoni del profund amor fraternal i un record de l'esperit generós i alegre de Caritina. La família, que ha patit dues pèrdues devastadores en només tres setmanes, es manté unida al dolor, envoltada de l'afecte d'amics i éssers estimats que comparteixen el dol per la partida de Caritina.

El llegat de Caritina Goyanes viurà al cor dels que la van estimar, i el seu record perdurarà a través dels moments compartits, com els que la seva germana Carla va immortalitzar en el seu emotiu comiat.