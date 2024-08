Sara Carbonero, seriosa i en silenci entre els rumors de crisi amb Nacho Taboada

Carboner, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Cansada dels rumors de crisi que han sobrevolat la seva relació amb Nacho Taboada en els darrers temps, i després que nombrosos mitjans de comunicació publiquessin la notícia de la seva ruptura, Sara Carbonero trencava el seu silenci fa uns dies per aclarir en quin punt es troba la història d?amor que manté amb el cantant des de fa dos anys.

I reconeixent que han tingut "alts i baixos" pel delicat moment personal a què s'enfronta pels problemes de salut que pateix la seva mare, Goyi Arévalo, la periodista ha deixat clar que Nacho i ella segueixen junts. "Hem aconseguit reconduir i ajustar. Ens volem i volem seguir junts, i els plans que teníem de futur, encara que ho hàgim apartat durant un temps, volem seguir portant-los a terme" hauria confessat a la periodista Gema López .

Amb la seva vida amorosa a l'ull de l'huracà mediàtic, la Sara posava terra pel mig i se n'anava a Cadis amb els seus fills Martín i Lucas per gaudir d'uns dies a la platja abans de posar fi a les vacances i reprendre els compromisos a la capital .

Una escapada en què s'ha vist l'ex d'Iker Casillas tranquil·la però seriosa i, en certa manera, preocupada, ja que els darrers mesos no han estat senzills a nivell familiar i en aquests moments la seva màxima prioritat és la seva mare.

Per això, té clar que no tornarà a parlar sobre la seva relació amb Nacho Taboada, com ha demostrat quan la premsa li ha preguntat pels rumors de ruptura. Capcota i molt seriosa, Sara ha arrencat el cotxe abandonant el lloc sense confirmar quan podrem veure'ls junts de nou.