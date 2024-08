Les imatges del funeral de Caritina Goyanes: el seu darrer comiat

Després de la missa celebrada al Tanatori de Tres Cants en honor a Caritina Goyanes, la seva família li ha donat el darrer adéu amb una tristesa que sembla interminable. Plens de dolor i abatuts, seguien el cotxe fúnebre cap al panteó familiar, on també s'han dipositat les cendres de Carlos Goyanes. Cari Lapique liderava la desolada processó, completament trencada i sense poder aturar les llàgrimes que queien incessants de la cara. El seu dolor era tan profund que es deixava abraçar i sostenir pels seus néts i el vidu de Caritina, Antonio Matos, mentre la pena l'embolicava del tot.

Carla Goyanes, just darrere de la seva mare, caminava acompanyada pel seu marit, Jorge Benguría, que no s'havia separat del costat ni per un instant des que dilluns rebessin la devastadora notícia. Malgrat el seu propi patiment, Cari treia forces d'un lloc inabastable per intentar consolar els seus néts, embolicant-los amb petons i abraçades carregades d'una tendresa i un dolor indescriptibles. Junts, enmig de la seva tristesa, van avançar fins al panteó familiar, on, amb el cor destrossat, van dir el darrer adéu a Caritina.

A continuació, podeu veure imatges del funeral:

Carla Goyanes després de l'enterrament de Caritina, a 28 d'agost de 2024, a Madrid (Espanya):

La família de Caritina Goyanes surt del tanatori després del fèretre, el 28 d'agost del 2024, a Madrid (Espanya):

José María García, Ariadne Artiles i José María García Fraile després de l'enterrament de Caritina, a 28 d'agost de 2024, a Madrid (Espanya):