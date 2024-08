Silvia Bronchalo carrega durament contra Rodolfo Sancho: "Aquests diners estan tacats de sang"

Rodolfo Sancho arriba als jutjats, a 16 de febrer de 2024, a Alcobendas (Madrid, Espanya) - EP

A mesura que s?acosta la sentència definitiva per a Daniel Sancho, acusat de l?assassinat i desmembrament d?Edwin Arrieta a Tailàndia, les tensions entre els seus pares, Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo, es fan més evidents. En un vol recent a Bangkok, Silvia Bronchalo va trencar el silenci i va llançar dures crítiques cap al seu exespòs, acusant-lo de lucrar-se amb el tràgic cas del seu fill.

Durant una breu conversa amb la periodista María Espínola, del programa 'Codi 10' de Cuatro, Bronchalo va expressar el seu malestar per les entrevistes que Rodolfo Sancho ha concedit des que el cas es va fer públic l'agost del 2023. Segons Espínola, Bronchalo va insinuar que Sancho podria haver filtrat informació a certs mitjans de comunicació amb interessos econòmics pel mig.

"No està d'acord que hi hagi persones que s'hagin lucrat concedint entrevistes sobre aquest tema i en concret va fer servir una expressió: 'Aquests diners estan tacats de sang'", va revelar la reportera, assenyalant la forta indignació de Bronchalo. La mare de Daniel Sancho considera que els beneficis obtinguts per Rodolfo en aquestes entrevistes s'haurien de destinar a la família de la víctima, en lloc de ser utilitzats per a altres fins.

Aquest enfrontament públic afegeix un nou capítol a la tensa relació entre els pares de Daniel Sancho, que es troben a Tailàndia esperant la sentència que definirà el futur del seu fill. Mentrestant, Bronchalo segueix ferm en la seva postura, criticant obertament les accions del seu exmarit enmig del dolorós procés judicial.