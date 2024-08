L'emotiva última fotografia a Instagram de Cari Lapique amb la seva filla Caritina Goyanes

Cari Lapique amb la seva filla Caritina - Instagram de Cari Lapique

Dimarts passat, el món de la crònica social es va tenyir de dol després de la mort de Caritina Goyanes als 46 anys. Aquest dijous, la seva família i éssers estimats li van donar el darrer adéu en una emotiva cerimònia al Tanatori de Tres Cantos. La tristesa, palpable a cada rostre, va acompanyar la família Goyanes en un adéu marcat per la profunda pèrdua.

Entre els records més commovedors, destaca la fotografia que Cari Lapique, mare de Caritina, va compartir al seu compte d'Instagram fa tot just quatre setmanes. A la imatge, Cari i Caritina apareixen als anys 80, quan Caritina era només una nena. “La meva filla @carigoyanes i jo. Anys 80 més o menys. 💖❤️”, va escriure Lapique al costat de la tendra fotografia. En aquell moment, la publicació evocava la nostàlgia d'una època passada, però avui, després de la partida de Caritina, aquest missatge cobra una importància i un simbolisme que transcendeixen allò que qualsevol s'hauria pogut imaginar.

La imatge, que mostra mare i filla en una etapa d'innocència i felicitat, s'ha convertit en un recordatori trist del pas del temps i de com la vida pot canviar en un instant. Cari Lapique, que va liderar la desolada processó fins al panteó familiar on ara descansen les cendres de la seva filla i del seu marit, Carlos Goyanes, ha viscut en carn pròpia la indescriptible pèrdua d'una filla, una tragèdia que ningú no hauria d'experimentar.

El funeral de Caritina va ser un reflex de l'afecte que la família i els amics li tenien. Cari, devastada pel dolor, no va poder contenir les llàgrimes en cap moment, deixant-se abraçar i consolar pels seus néts i el vidu de Caritina, Antonio Matos. El seu dolor era visible, tan profund que ni tan sols les paraules podien arribar a descriure'l.

La imatge d'Instagram, publicada abans que la tragèdia toqués la porta de la família Goyanes, s'ha transformat en un testament d'amor etern entre mare i filla. És un record de temps més feliços, una memòria que Cari Lapique atresorarà per sempre, ara amb més força que mai. La fotografia, que inicialment semblava una simple ullada al passat, s'ha convertit en un símbol de la connexió infrangible entre Cari i Caritina, un llaç que ni tan sols la mort pot trencar.

El comiat de Caritina Goyanes ha estat un cop dur per a tots els que la van conèixer i van estimar. Enmig del dolor i la tristesa, la família troba en records com aquesta fotografia un consol, un refugi on aferrar-se mentre enfronten la dura realitat de la seva absència. Encara que la Caritina ja no estigui físicament, la seva memòria viurà per sempre al cor de la seva mare i de tots aquells que van tenir el privilegi de conèixer-la.