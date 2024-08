La Guàrdia Civil denuncia una concursant de 'Supervivents All Stars'

Lola Mencía al seu vídeo d'Instagram infringint la llei

La Guàrdia Civil d'Osca ha denunciat dues persones, una d'elles instagramer amb més de 600.000 seguidors, per banyar-se a diverses localitzacions del Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido, al Pirineu oscenc. Es tracta d'un home de 31 anys i una dona de 28, tots dos veïns de la província de Lleó, que estaven acompanyats de dos gossos que, a més, anaven solts i sense morrió, amb una tercera persona sense identificar. La influencer caçada per la Guàrdia Civil és Lola Mencía, concursant de la primera edició de 'Supervivientes All Stars', i aquí hi ha la prova del delicte:

Segons ha explicat la Guàrdia Civil, els infractors van publicar a les xarxes socials diversos vídeos i fotografies fetes durant la seva visita al Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido, banyant-se en diversos gorgs en diverses localitzacions, activitat que està prohibida.

Així mateix, juntament amb els denunciats, els acompanyaven dos gossos que anaven solts, tant dins de l'aigua, com al paratge "circ de Soaso", que igual que tot el Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido està declarat Reserva de la Biosfera.

En concret, agents del Destacament de SEPRONA d'Ordesa i Muntanya Perduda de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Osca, han denunciat dues persones per banyar-se a les proximitats de la cascada "Cola de Caballo" i un dels gorgs de les "Grades" del Soaso", així com per incomplir la prohibició d'introduir gossos solts, tant als gorgs com al mateix "circ de Soaso", tot això segons la normativa recollida al Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Nacional de Ordesa i Monte Perdido, no fent ús del morrió obligatori, segons la normativa Llei 50/99 d'animals potencialment perillosos.

El 26 d'agost passat, la Guàrdia Civil va tenir coneixement a través de les xarxes socials de la publicació mitjançant vídeos i imatges d'un grup de tres persones, que el dia 23 del mateix mes, havien visitat el Parc Nacional d'Ordesa i Monte Perdido, acompanyats de dos gossos, en els quals s'observa com es banyaven a diversos gorgs del parc, juntament amb els animals solts, no fent aquests ús del morrió.

Després de les gestions realitzades pels agents del SEPRONA d'Ordesa i Monte Perdido, s'han pogut localitzar i identificar dues persones, i han estat confeccionades tres denúncies a cadascuna, pels esmentats fets.

Al llarg d'aquest estiu, el Destacament de SEPRONA d'Ordesa i Muntanya Perduda de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Osca ha confeccionat un total de 7 denúncies, per fets similars, i ha estat divulgat per xarxes socials.