Daniel Sancho evita ingressar al Gran Tigre, la presó més perillosa de Tailàndia

Sancho, en una imatge del fitxer. Foto: Instagram Daniel Sancho

Després de la sentència de la Cort de Samui que va condemnar Daniel Sancho a cadena perpètua dijous passat 30 d'agost a Tailàndia per l'assassinat premeditat i esquarterament d'Edwin Arrieta , es resol una de les grans incògnites: on complirà la pena el fill de Rodolfo Sancho.

Des de la seva detenció el 7 d'agost del 2023, cinc dies després d'acabar amb la vida del cirurgià colombià a l'illa tailandesa de Koh Phangan, el cuiner espanyol ha estat a la presó provisional a la presó de Koh Samui. Aquest centre penitenciari és conegut per les seves condicions relativament més benèvoles, ja que no acull reclusos amb delictes de sang i les condemnes no superen els 15 anys. A més, Daniel ha estat al mòdul d'infermeria a causa d'una hèrnia, fet que ha fet la seva estada una mica més "fàcil" i "còmoda" malgrat les circumstàncies.

Tot i això, amb la sentència dictada, el nét de Sancho Gracia serà traslladat a una altra presó. Inicialment es va especular que podria ser enviat a Bang Kwang a Bangkok, anomenada El Hilton o El Gran Tigre a causa de la seva reputació de brutalitat. Aquest és un dels centres penitenciaris més perillosos del món, on tots els reclusos estan condemnats per delictes de sang i enfronten condicions extremadament dures, com a amuntegament, manca d'aigua potable, escassetat de menjar, i una plaga de rates i paneroles.

Tot i això, s'ha confirmat que Daniel Sancho no serà traslladat a Bang Kwang. Segons ha comunicat ell mateix des del centre penitenciari de Koh Samui, on ha rebut la visita dels seus pares, Rodolfo Sancho i Silvia Bronchalo, el seu destí serà la presó de Surat Thani. Aquesta presó, ubicada a 120 km de Koh Samui a la Península de Malawa, al sud de Tailàndia, és menys perillosa que Bang Kwang, però les condicions continuen sent dures. Es tracta d'un centre penitenciari d'alta perillositat on tots els reclusos compleixen condemnes per delictes greus de sang i molts enfronten la pena de mort.

En resum, Daniel Sancho serà traslladat de manera "immediata" a la presó de Surat Thani, evitant així la temuda presó de Bang Kwang.

Igual que al Gran Tigre, a Surat Thani també hi ha greus problemes d'amuntegament i insalubritat. Compte amb 5400 presoners, més del doble de la seva capacitat. A cada cel·la hi conviuen uns 20 presos, s'adorm a terra i el Daniel haurà de passar més de 12 hores al dia sense sortir del seu habitacle, amb escassetat d'aigua i menjar. A més, a causa de l'alt volum de condemnats, les visites de la família estaran molt limitades.