Embolics a la corona: comença el casament de la princesa de Noruega amb un xaman dels Estats Units

Marta Luisa, princesa de Noruega - Wikipedia

Han començat les festes pel casament de la princesa noruega Marta Luisa i la seva parella nord-americana, l'autoanomenat xaman Durek Verrett.

Centenars de convidats van arribar dijous a la ciutat d'Alesund, a l'oest de Noruega, per a una “trobada” en un hotel històric, segons informa la BBC.

Divendres van viatjar per mar fins a la pintoresca ciutat de Geiranger, a la vora d'un fiord declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El programa del casament diu que els convidats gaudiran d'un "esmorzar lleuger al vaixell mentre contemplen les majestuoses muntanyes i cascades".

La parella es casarà en un esdeveniment privat dissabte. Es diu que hi assistiran membres de la família reial sueca juntament amb diverses persones influents de les xarxes socials i personalitats de la televisió, inclosa l'estrella de reality i model nord-americà Cynthia Bailey.

Segons els mitjans noruecs, s'ha demanat als convidats no utilitzar telèfons mòbils ni càmeres durant les celebracions i no publicar res a les xarxes socials.

La princesa Marta Lluïsa, de 52 anys, i el senyor Verrett, de 49, van anunciar el seu compromís el 2022. La princesa, exgenet i la gran dels dos fills del rei Harald de Noruega, va estar casada anteriorment amb el difunt escriptor i artista Ari Behn, amb qui va tenir tres filles: Maud, Leah i Emma. Tots dos es van divorciar el 2017. Behn, que havia afirmat que patia depressió, va morir el dia de Nadal del 2019 .

Marta Luisa ha generat controvèrsia a Noruega durant dècades per la seva participació en diversos escàndols. Va perdre el títol honorífic de “La seva Altesa Reial” el 2002 perquè se li permetés iniciar el seu propi negoci. El 2007, va anunciar que era clarivident i, fins al 2018, va dirigir una escola on, segons ella, ensenyava els estudiants a “crear miracles” i parlar amb àngels.

L'any passat, Marta Luisa va dir a Katty Kay de la BBC que hi havia hagut molta “confusió” al voltant de la seva decisió de prendre un camí diferent al d'un “membre de la reialesa tradicional”. “He rebut moltes crítiques al llarg dels anys, especialment per la meva espiritualitat, ia Noruega això és un tabú”, va afirmar.

Mentrestant, el seu futur marit Verrett diu al seu lloc que és un xaman de sisena generació, “servent de Déu i activador d'energia” que “desmitifica l'espiritualitat” a través dels seus “ensenyaments assenyats”.

En una entrevista amb la revista Vanity Fair, va afirmar haver ressuscitat dentre els morts i va dir que quan era nen un parent li havia predit que un dia es casaria amb la princesa de Noruega.

La princesa Marta Lluïsa va anunciar la seva relació amb Verrett en una publicació d'Instagram el 2019. Potser amb l'esperança d'evitar possibles crítiques, va escriure: "A aquells de vostès que senten la necessitat de criticar: Tranquil·licin-se. No els correspon a vostès triar per mi ni jutjar-me. El xaman Durek és simplement un home amb qui m'encanta passar el temps i que em satisfà”.

Tot i això, molts noruecs encara no han acceptat del tot Verrett. “Creuen que ha dit coses molt estranyes i que hi ha moltes diferències culturals”, afirma la corresponsal real de la cadena de televisió noruega NRK, Kristi Marie Skrede. “Molta gent aquí és molt crítica amb allò que diu i fa Verrett en el seu paper de xaman”.

Tot i les creences espirituals de la parella, la cerimònia nupcial aquest cap de setmana seguirà un cànon més tradicional, amb la rectora Margit Lovise Holte oficiant segons la litúrgia nupcial de l'Església Noruega.

Quan es va anunciar per primera vegada el compromís, l'emissora estatal noruega NRK va informar que Verrett es mudaria a Noruega i s'uniria a la família reial sense tenir un títol. Segons s'informa, ell i Marta Luisa han comprat una casa a Noruega.

El 2022, el palau noruec va anunciar que Marta Lluïsa "renunciaria al seu paper de mecenatge" mentre ella i Verrett buscaven "distingir més clarament entre les seves activitats i la Casa Reial de Noruega" i "evitar malentesos respecte a la Casa Reial". Va afegir que el rei Harald havia decidit que la princesa conservaria el títol, però que no l'utilitzaria en els seus esforços comercials.

En aquell moment, el rei Harald va dir als periodistes noruecs que Verrett era "un gran tipus" i que tots dos "se'n van riure molt, fins i tot en aquest moment difícil. Crec que tant ell com nosaltres hem adquirit una major comprensió del que es tracta i hem acordat estar en desacord”.

Tot i això, durant l'estiu, Marta Luisa va ser objecte de crítiques després que el seu nom i títol real apareguessin a l'etiqueta d'una ginebra commemorativa del casament creat per commemorar les seves núpcies. La Sra Skrede va dir que molts noruecs estan "cansats d'aquest comportament", que alguns consideren mostra que la princesa "falta el respecte" al seu pare. L'estimat rei Harald, de 88 anys, va pujar al tron ​​el 1991 i és un dels monarques europeus que més temps ha estat al tron. A l'abril, es van anunciar plans per reduir els compromisos públics "per consideració a la seva edat".

Els habitants de la zona també estan molestos pel fet que els mitjans noruecs no puguin cobrir les noces, ja que la parella ha signat acords amb la revista Hello! per a una cobertura exclusiva. “Això significa que el públic no sabrà ni veurà res respecte a menys que compri la revista”, va dir Skrede. Dimecres, també es va revelar que la parella ha estat treballant amb Netflix durant un any en què el gegant del streaming va anomenar un “documental profund i commovedor” sobre la seva relació. "Ens tornem més globals i no hi ha res més poderós que l'amor que ens impulsa", va escriure Verrett a Instagram.

La princesa Marta Lluïsa és la filla gran del rei Harald i la quarta en la successió al tron. El seu germà petit, el príncep hereu Haakon, succeirà el seu pare com a rei.