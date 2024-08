Què se'n va fer d'Aída Nizar? Tots els detalls de la vida de la col·laboradora més polèmica

Aída Nizar - EP

Aída Nizar, una figura mediàtica que ha deixat empremta a la televisió espanyola, ha experimentat una notable evolució al llarg dels anys. Des de la participació a Gran Hermano fins a convertir-se en una personalitat controvertida, la seva trajectòria ha captat l'atenció del públic i els mitjans. Que va ser d'Aida Nizar és una pregunta que ara molts es fan, especialment després del seu fitxatge per 'Ni Que Fuéramos'.

El seu pas pels realities, els seus enfrontaments mediàtics i la seva capacitat per reinventar-se han marcat la seva carrera al món de l'espectacle. Al llarg d'aquest article, explorarem el camí recorregut per Aída Nizar, des dels seus inicis com a jove promesa fins a la seva consolidació com a figura polèmica a la televisió. També analitzarem com ha aconseguit mantenir-se rellevant en un entorn mediàtic en canvi constant, considerant la seva edat i les diferents etapes de la seva vida pública.

De Gran Germà a figura mediàtica

El fenomen Aída a GH5

La trajectòria mediàtica d'Aída Nízar va començar el 2003 amb la seva participació a Gran Hermano 5. Encara que el seu pas pel reality va ser breu, sent expulsada en les primeres setmanes, això no va impedir que es convertís en un fenomen televisiu. La seva personalitat controvertida i la seva capacitat per generar polèmica van cridar l'atenció de Mediaset, que hi va veure un potencial per mantenir l'audiència enganxada.

Expansió a altres programes de Telecinco

Després de la sortida de Gran Hermano, Aída Nízar va aconseguir expandir la seva presència a la televisió espanyola. Va participar en diversos programes de Telecinco, com Al teu costat, TNT i Supervivientes 2011. La seva aparició a Cròniques Marcianes va ser particularment memorable, encara que per raons polèmiques. Durant una entrevista, va tenir un desafortunat comentari cap a una persona en cadira de rodes, cosa que va provocar que Xavier Sardà l'expulsés del plató en directe, anomenant-la "filla de puta".

Aquest incident, lluny de perjudicar la carrera, va semblar consolidar la seva imatge de figura polèmica. Aída va continuar apareixent en programes com Sálvame, on la seva secció "Salvi's qui pugui" generava controvèrsia regularment. En una ocasió, va causar enrenou en fer comentaris sobre els nacionalistes catalans, declarant que "Catalunya necessita Espanya però Espanya no necessita els catalans".

Construcció del personatge públic

A mesura que Aída Nízar guanyava notorietat, el seu personatge públic es va anar definint cada cop més. Es va posicionar com una figura provocadora i polemista professional, cosa que li garantia presència constant als mitjans. Tot i això, aquesta imatge també li va generar nombrosos detractors, tant entre el públic com entre els seus companys de professió.

La seva participació a Supervivientes 2011 va ser un altre exemple de com el seu comportament controversial la mantenia al centre d'atenció. Durant el programa, va tenir un enfrontament amb Jorge Javier Vázquez, que també la va anomenar "filla de puta" després que Aída interrogués Rosa Benito sobre Ortega Cano sense saber que aquest havia patit un greu accident.

Tot i les crítiques i els conflictes, Aída Nízar va aconseguir mantenir-se rellevant en el panorama televisiu. La seva capacitat per generar titulars i mantenir l'audiència pendent de les seves accions la va convertir en una figura mediàtica de pes. Tot i que el seu extremisme eventualment la va portar a tenir problemes amb Telecinco, el seu retorn el 2017 per participar a GH VIP va demostrar que el seu atractiu per a l'audiència seguia intacte.

Aída Nizar: reina dels realities

Després del seu pas per Gran Hermano, Aída Nízar es va convertir en una figura recurrent en els realities de la televisió espanyola. La seva personalitat controvertida i la seva capacitat per generar polèmica la van portar a participar en diversos programes, consolidant-se com una de les concursants més reconeixibles del panorama televisiu.

Participació en Supervivents

El 2011, Telecinco va tornar a comptar amb Aída Nízar per a Supervivientes. El seu pas pel programa va estar marcat per la polèmica i els enfrontaments. Durant la seva estada a Hondures, Aída va protagonitzar diversos moments tensos, incloent un incident amb Rosa Benito que va causar gran controvèrsia.

Després de l'expulsió de Rosa Benito, Aída va ser repescada i no va dubtar a abordar temes delicats amb la companya. Li va preguntar: "A tu on t'agradaria que l'enterrés?", referint-se a José Ortega Cano, que havia patit un greu accident de trànsit durant el concurs. Aquesta actitud va provocar la indignació de Jorge Javier Vázquez, que va qualificar el comportament d'Aída com a "fàstic" i "vergonya".

Tot i les crítiques, Aída va aconseguir mantenir-se al programa durant 14 dies, convertint-se en la 19a expulsada. La seva participació a Supervivientes va reforçar la seva imatge de personatge polèmic i controvertit.

Gran Germà VIP i el seu impacte

Anys després, Aída Nízar va tornar a la casa que la va veure néixer com a personatge televisiu, participant en la cinquena edició de Gran Hermano VIP. El seu pas pel reality va estar marcat per intensos enfrontaments amb altres concursants, especialment Irma Soriano.

Les discussions entre Aída i Irma van arribar fins al punt que en dues ocasions van haver de ser separades físicament. Aquests aldarulls van generar gran expectació entre l'audiència i van contribuir a mantenir Aída al centre d'atenció mediàtica.

Durant la seva estada a la casa, Aída també va tenir topades amb altres participants, com Kiko Matamoros, qui va formar part d'una prova setmanal com a "Sargento Matamoros". Tot i la rebel·lia característica d'Aída, Kiko va aconseguir "domar-la" amb respostes tallants i càstigs físics, generant moments de gran entreteniment per als espectadors.

Finalment, Aída va ser expulsada de Gran Germà VIP amb el 64,2% dels vots, convertint-se en la vuitena eliminada després de 35 dies de concurs. La seva sortida va ser celebrada per la majoria dels seus companys, evidenciant l'impacte que la seva presència havia tingut a la convivència.

Experiències en realities internacionals

La carrera d'Aída Nízar als realities no es va limitar a Espanya. Després de passar pels programes nacionals, va decidir provar sort a l'estranger. Va participar a Grande Fratello 15, la versió italiana de Gran Hermano, on novament va generar polèmica i es va enfrontar als seus companys.

El 2019, Aída va fer el salt a Llatinoamèrica participant a "Resistiré", un reality show produït pel canal xilè Mega i MTV Llatinoamèrica. Aquesta experiència li va permetre expandir la presència mediàtica a nivell internacional i demostrar la seva capacitat per adaptar-se a diferents formats i audiències.

La participació d'Aída Nízar en diversos realities, tant nacionals com internacionals, ha consolidat la seva imatge com una figura polèmica i controvertida al món de la televisió. La seva habilitat per generar conflictes i mantenir l'atenció del públic l'ha convertit en una participant recurrent en aquest tipus de programes, assegurant-ne la presència als mitjans de comunicació al llarg dels anys.

Controvèrsies i enfrontaments mediàtics

Disputes amb altres famosos

Aída Nízar ha protagonitzat nombrosos enfrontaments amb altres figures mediàtiques al llarg de la seva carrera. Un dels més notables va ser la seva confrontació amb Belén Esteban, una figura emblemàtica de la televisió espanyola. En una intervenció al programa "On ets cor", Aída no va dubtar a atacar directament Betlem, acusant-la d'enganyar Espanya i de lucrar-se amb les seves desgràcies personals. Les seves paraules van ser contundents: "Betlem és una persona que té enganyada Espanya" i "És una persona que a base dels seus laments i les seves misèries s'engruixa la butxaca".

Un altre enfrontament memorable va passar amb Leticia Sabater en un plató de televisió. La situació va escalar ràpidament, amb Leticia cridant a Aída "lletja" i "cacatua", mentre que Aída va respondre sobrenomenant Leticia com "ovella Dolly en versió antiga". Aquest intercanvi d'insults va demostrar la capacitat d'Aída per generar conflictes i mantenir l'atenció del públic.

Polèmiques declaracions públiques

Les declaracions controvertides d'Aída Nízar han estat una constant a la seva carrera televisiva. Un incident particularment polèmic va passar a "Cròniques Marcianes", on va fer un comentari insensible cap a una persona en cadira de rodes, dient: "Déu dóna a cadascú el que es mereix". Aquesta declaració va provocar que el presentador Xavier Sardà l'expulsés del plató, anomenant-la "filla de puta".

En una altra ocasió, durant la seva participació a "Supervivientes 2011", Aída va generar controvèrsia en interrogar Rosa Benito sobre Ortega Cano, sense saber que aquest havia patit un greu accident. Aquest comportament va portar Jorge Javier Vázquez a qualificar-la també de "filla de puta", evidenciant l'impacte negatiu de les seves accions a l'entorn televisiu.

Conflictes amb cadenes de televisió

La relació d'Aída Nízar amb les cadenes de televisió, especialment amb Mediaset, ha estat tumultuosa. Després d'anys de col·laboracions en diversos programes com "Al teu costat", "TNT" i "Sálvame", el seu extremisme i polèmiques constants van portar a un enfrontament amb la cadena. Això va resultar en la seva absència dels programes de Mediaset durant un temps, fins al seu retorn el 2017 per participar a "GH VIP".

Recentment, Aída ha pres accions legals contra Mediaset i La Fábrica de la Tele. A l'octubre de 2023, va afirmar haver-se querellat contra ells per les "calúmnies" d'un reportatge de "Socialité". A més, l'agost del 2022, els va denunciar per difondre "informacions falses sobre la seva activitat empresarial" al mateix programa.

La controvèrsia més recent involucra Aída en l'anomenada "Operació Deluxe" o "Operació Lluna", on s'investiga si el programa "Sálvame" va incórrer en delictes de suborn i revelació de secrets en filtrar dades policials confidencials. El nom d'Aída Nízar apareix entre les famoses afectades en aquesta causa, que segueix en procés de recerca.

La reinvenció d'Aída Nizar

Nous projectes professionals

Després d'allunyar-se del focus mediàtic, Aída Nízar ha explorat noves oportunitats professionals. L'exconcursant de Gran Hermano ha demostrat la seva versatilitat en endinsar-se en diversos camps. Inicialment, va provar sort com a dissenyadora de joies, però aviat va descobrir la seva passió per l'interiorisme i les reformes. Aquesta nova faceta li ha permès desenvolupar projectes dels quals es mostra orgullosa a les seves xarxes socials.

A més de la seva incursió al disseny d'interiors, Aída ha diversificat les seves activitats. Ha exercit com a ambaixadora del robot de cuina Thermomix, promocionant-lo amb la seva mare, Mari Ángeles Delgado. També ha confessat haver invertit a Bitcoins, mostrant interès per les criptomonedes.

Un altre aspecte destacable de la seva reinvenció professional ha estat la participació en xerrades motivacionals. Sota el lema "Adora la teva vida", Aída ha impartit conferències per tot Espanya, dirigides tant a particulars com a professionals.

Presència a xarxes socials

Les xarxes socials han esdevingut una plataforma fonamental per a la nova etapa d'Aída Nízar. Amb més de 275.000 seguidors a Instagram, ha aconseguit mantenir la seva rellevància mediàtica malgrat la seva absència a la televisió tradicional. A través d'aquestes plataformes, Aída comparteix aspectes de la vida quotidiana i els nous projectes professionals.

La seva activitat a les xarxes socials no està exempta de polèmica. Aída ha utilitzat aquestes plataformes per expressar opinions controvertides sobre els antics companys de cadena, com María Patiño. Aquests comentaris han generat reaccions diverses entre els seguidors i han mantingut viva la seva imatge de figura polèmica.

Imatge actual i percepció pública

Tot i el seu allunyament de la televisió momentani, Aída Nízar ha aconseguit mantenir un estil de vida aparentment luxós. Les seves xarxes socials mostren una vida plena de plans exclusius, peces cares i viatges paradisíacs. Aquesta imatge contrasta amb la seva absència als mitjans tradicionals, generant curiositat sobre les fonts d'ingressos actuals.

La percepció pública d'Aída Nízar continua sent controvertida. D'una banda, manté una base de seguidors fidels que aprecien el seu estil de vida i la seva filosofia de “adorar la vida”. D'altra banda, les seves polèmiques declaracions i el seu historial de conflictes a la televisió han deixat una empremta difícil d'esborrar a la memòria col·lectiva.

És important assenyalar que, encara que Aída ha mostrat una imatge d'èxit en les noves emprenedories, la realitat empresarial podria ser diferent. Segons fonts consultades, les dues societats creades per Aída Nízar, 'Procyl Futuro SL' i 'Sarracena i Punto SL', han estat clausurades. Això planteja interrogants sobre la solidesa dels seus projectes professionals actuals.

En resum, la reinvenció d'Aída Nízar ha estat un procés complex, marcat per la diversificació de les activitats professionals i una presència activa en xarxes socials. La seva imatge actual, encara que allunyada dels focus televisius, continua generant interès i debat al públic.