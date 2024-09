Per què es va perdre Alejandra Rubio la festa del 59è aniversari de Terelu?

Foto: Instagram (@terelubcamps)

Terelu Campos va fer 59 anys el passat 1 de setembre. Un aniversari agredolç, ja que a la tristesa perquè és el primer sense la seva mare María Teresa Campos (que va morir el 5 de setembre de 2023), s'uneix la felicitat de la imminent maternitat de la seva filla Alejandra Rubio, per això és l'última vegada que bufa les espelmes abans de convertir-se en àvia primerenca.

I malgrat que com que la pròpia col·laboradora televisiva ha reconegut que és una data complicada per l'absència de la seva progenitora i la proximitat del primer aniversari de la seva mort, no ha volgut deixar de celebrar-ho. I ho ha fet a Màlaga, amb una festa íntima a la qual no van faltar els seus éssers estimats i la seva germana Carmen Borrego , però en què també hi va haver sonades absències .

Les més importants, la de la seva filla i el seu gendre, Carlo Costanzia, que de tornada a Madrid després de gaudir d'unes vacances molt especials en espera de convertir-se en pares, no s'han desplaçat fins a la ciutat andalusa per estar al costat de Terelu a un dia tan especial .

Ha estat la pròpia tertuliana la que ha compartit amb els seus seguidors d'Instagram l'àlbum del seu aniversari, revelant així que la seva filla no la va poder acompanyar en aquesta ocasió: "Gràcies a la meva família i als meus amics per fer-me passar un aniversari inoblidable a la meva Màlaga i ajudar-me a pal·liar la seva absència -acordant-se de la seva mare en un dia tan assenyalat- Sou el bastó de la meva vida!!" ha escrit, compartint diverses imatges de la celebració juntament amb alguns dels seus íntims amics, la seva germana Carmen, el seu cunyat José Carlos Bernal, i la neboda Carmen Rosa Almoguera.

Instantànies en què Terelu, amb un total look rosa amb faldilla setinada i top estampat estil boho, posa amb el seu millor somriure i un gran ram de flors que li van regalar el seu gran dia, i en què la veiem feliç d'haver bufat les espelmes a la seva ciutat i acompanyada pel seu cercle més proper.

Tot i la sonada absència d'Alejandra, la relació mare i filla continua sent meravellosa, i tant és així que la influencer -que aquest dilluns s'estrena com a nova col·laboradora de 'Vamos a veure' tot i que va assegurar que la seva intenció era deixar la televisió- va menjar divendres amb Terelu per celebrar el seu aniversari per avançat, ja que el seu imminent retorn a la petita pantalla li impedia viatjar a Màlaga per assistir a la festa.

Però Alejandra i Carlo no han estat els únics que hem trobat a faltar en la celebració, ja que tampoc hi havia José María Almoguera, que continua distanciat de Carmen Borrego malgrat els intents d'acostament de la seva mare en els darrers temps. I encara que molts apostaven perquè la reconciliació arribaria després de confirmar-se que la separació de Paola Olmedo és definitiva, la veritat és que de moment el jove prefereix continuar mantenint les distàncies amb la seva mediàtica família.