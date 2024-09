El contundent missatge de María Patiño sobre Daniel Sáncho: "Si l'esquarterat fos espanyol..."

María Patiño - EP

María Patiño, una de les periodistes més influents del cor a Espanya, ha tornat a ser al centre de la polèmica després d'un contundent tuit en què qüestiona la cobertura mediàtica del cas de Daniel Sáncho. Patiño, que torna a la televisió amb la segona temporada de Ni Que Fuéramos shh, no ha dubtat a assenyalar el que considera una clara hipocresia en el tractament que alguns mitjans han donat a aquest terrible crim.

Al seu tuit, que ha desfermat un torrent de reaccions a les xarxes socials, Patiño va afirmar: "Si la persona esquarterada fos espanyol i fill de famosos, tots canviarien el discurs". Amb aquesta declaració, la periodista posa el focus en com l'origen i l'estatus social de les persones involucrades poden influir en l'enfocament mediàtic d'un cas tan greu com el de Sáncho, condemnat a cadena perpètua per assassinar i esquarterar Edwin Arrieta a Tailàndia .

La crítica de Patiño se suma a la ja expressada per Risto Mejide al seu programa Todo es mentida. Mejide, conegut pel seu estil directe i sense pèls a la llengua, també ha qüestionat el tracte preferencial que alguns mitjans semblen voler atorgar a Daniel Sáncho. "Em sorprèn molt algunes veus que estan exigint que es mobilitzin les altes instàncies, sobretot diplomàtiques, per aconseguir que Daniel Sancho vingui a Espanya", va comentar Mejide en un dels moments més virals del seu programa.

El presentador no s'hi va quedar i va afegir amb rotunditat: "És un senyor que ha confessat un assassinat, premeditat o no, però ho ha confessat". Per Mejide, resulta inconcebible que es demani un tracte especial per a algú que no només ha comès un assassinat, sinó que a més ha confessat haver esquarterat la seva víctima en disset bosses. Aquestes declaracions posen en evidència allò que els dos periodistes veuen com una doble moral en el tractament mediàtic del cas.

El comentari de Patiño, en vigílies de l'estrena de la nova temporada de Ni Que Fuéramos shh, no només busca posar en dubte el comportament de certs mitjans, sinó que també convida a una reflexió més àmplia sobre la justícia i la igualtat en el tractament de els casos criminals. En tornar a la televisió, Patiño promet seguir abordant aquests temes amb la mateixa fermesa i valentia que l'han caracteritzada, disposada a qüestionar la narrativa dominant ia posar sobre la taula les qüestions que molts prefereixen ignorar.

En un moment en què l'espectacularització dels crims i la disparitat en el tractament mediàtic són al punt de mira, les veus de María Patiño i Risto Mejide destaquen per la seva capacitat de denunciar el que consideren una falta d'ètica en la cobertura del cas Daniel Sáncho. Amb la tornada a la pantalla, Patiño no només es reafirma com una figura central del periodisme de cor, sinó que també es converteix en una defensora d'una justícia mediàtica que no estigui subjecta a favoritismes ni prejudicis.