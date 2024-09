Miki Nadal tranquil·litza els seus seguidors després de patir un aparatós accident de trànsit

Nadal, en una imatge del perfil d'Instagram. Foto: Instagram (@nadalmiki)

Miki Nadal acaba de viure un dels ensurts més grans de la seva vida. El presentador, que en pocs dies es convertirà en pare de la seva tercera filla (la segona amb la seva dona Helena Aldea, amb qui té una nena de dos anys anomenada Galatea) viatjava al cotxe a Vitòria per presentar el seu nou programa, Sopa de Letras, de la Televisión de Aragón, al Festival de Televisió quan ha patit un aparatós accident que afortunadament no ha tingut conseqüències per a ell.

Ha estat el comunicador el que ha compartit amb els seus seguidors a Instagram un missatge tranquil·litzador en què, assegurant que està bé, ha revelat què és el que va passar i ha mostrat el lamentable estat en què ha quedat el seu vehicle.

"Com van sortint notícies i no vull alarmar la gent, aclariré el que ens ha passat" ha començat el seu post. "Ens dirigiem a Vitòria a presentar a la premsa al Festival de Televisió el concurs "Sopa de lletres" i només passar Burgos a les 08:57 hem patit un accident a l'A1. La roda davantera esquerra ha rebentat i sumat això a la pluja ha fet que el cotxe hagi anat donant voltes i batzegades contra les baranes durant més de 100 metres” ha explicat.

Un moment que, com ha relatat, "ha durat tot just 10 segons" i en què ha sentit por: "Ens hem quedat mirant cap als cotxes que venien de front amb el temor que algun camió o un altre cotxe ens pogués agafar de ple . Afortunadament, no ha estat així” ha reconegut alleujat.

"Lògicament, van saltar els coixins de seguretat; i no hem hagut ni de trucar al 112, els telèfons directament ho fan si detecten un accident al moment i la Guàrdia Civil de Trànsit era allà als 5 minuts. També envia el mòbil directament un missatge als teus contactes d'emergència dient-los que has tingut un accident i el punt exacte en què et trobes” ha continuat, agraït per la ràpida atenció de les emergències després del seu accident.

"De tornada a Madrid", Miki ha fet una reflexió sobre "com és de fàcil que et pot canviar la vida d'un moment a l'altre (fins i tot perdre-la) i el poc conscients que en som". "Seguim donant la tabarra!!!! Gràcies per preocupar-vos. Sigueu feliços!!!!" ha conclòs.