Ion Aramendi se solidaritza amb Rodolfo Sancho: "Com a pare imagina't, el dolor és increïble"

Foto: Europa Press

Ion Aramendi s'ha pronunciat sobre la condemna a cadena perpètua de Daniel Sancho a Tailàndia per l'assassinat premeditat d'Edwin Arrieta. Un tema en què ha preferit no entrar perquè "està en mans de la llei", encara que sí que ha empatitzat amb el duríssim moment que està vivint Rodolfo Sancho.

Com a pare, jo patiria un munt pel que va passar, pel que ha hagut de viure i pel que estan vivint. Com a pare imagina't, el dolor és increïble de veure que un fill teu és a la presó, que ha estat condemnat per un delicte terrible.

Imparable, i convertit en un dels presentadors estrella de Mediaset, Ion Aramendi ha viatjat a Vitòria per presentar al FestVal la nova edició de Gran Hermano , que copresentarà amb Jorge Javier Vázquez després del seu èxit al capdavant de formats com Reacció en cadena , Factor X o els debats de Gran Germà VIP i Gran Germà Duo .

"¡Torna GH! Vaja, GH Anònim, que és el que a mi em flipa i em fascina. O sigui, per a mi ha estat sempre el millor programa de la televisió. Jo he estat fanàtic des de la primera edició. Vèiem el 24 hores a casa meva i torna aquesta edició” ha exclamat emocionat, assegurant que tot i el seu paper fonamental en el reality “no conec res del càsting ni vull conèixer-lo. la gent, gent que no conegui de res”.

Com reconeix, està "encantat" de tornar a treballar amb Jorge Javier. "És que està en un moment professional increïble, de veritat. Al diari està increïble. Oncle, és un amor. A part, ja tenim molta confiança. De molts anys, des de Sálvame ja fa gairebé 15 anys que estem junts ia més tenim una relació personal extraordinària. I està en tan bon moment que jo m'hi pujo ràpid. Estic molt content.