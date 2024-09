Belén Esteban, amb problemes: "Los sabores de la Esteban" pateix una caiguda brutal en beneficis

Belén Esteban amb un senyal d'alerta - CANVA

Belén Esteban, una de les figures més reconegudes de la televisió espanyola, ha vist com la seva aventura empresarial ha canviat radicalment els últims anys. Coneguda per ser la "princesa del poble" i per la seva llarga trajectòria al programa Sálvame, Belén va llançar la seva pròpia marca de productes alimentaris, Los sabores de la Esteban, el 2021 amb un gran èxit inicial. Tot i això, les recents xifres fiscals mostren un panorama molt menys favorable.

El juny del 2023, Sálvame va deixar d'emetre's a Telecinco, deixant Betlem i molts dels seus companys sense la seva principal font d'ingressos. Tot i això, Esteban havia previst aquesta possibilitat i havia començat el seu projecte empresarial de gaspatxos i salmorejos, que als seus inicis va aconseguir beneficis de fins a 161.986,41 euros, impulsats per una gran cobertura mediàtica.

Però l'auge va ser efímer. Segons les dades a què ha tingut accés La Informació, el patrimoni net de l'empresa va caure un 92% el 2022, reduint-se a només 13.072,06 euros. En l'últim any, els beneficis han disminuït encara més, arribant a 2.660,27 euros el 2023. Tot i un lleu augment del patrimoni net a 15.732,33 euros, els resultats indiquen que Los Sabores de la Esteban ha perdut significativament la seva popularitat entre els consumidors espanyols.

Aquesta reculada empresarial és un cop per a Belén Esteban, que, encara que tornarà a la televisió amb la segona temporada de Ni que fóssim Shhh, enfronta un desafiament important per revitalitzar la seva marca. A més, la incorporació de la polèmica Aída Nizar al programa ha generat tensió, com es va evidenciar en la recent reacció viral de Betlem amb un contundent "no, amb mi no".

El futur de Los Sabores de la Esteban sembla incert, i la "princesa del poble" haurà de trobar noves estratègies per recuperar l'impuls que alguna vegada va tenir el seu projecte empresarial.