Shakira explica el motiu pel qual va pactar amb Hisenda: "Volien cremar-me a la foguera"

Foto: EuropaPress

La cantant Shakira ha fet pública aquest dimecres una carta en què ofereix la seva versió sobre la guerra judicial que ha mantingut amb l'Agència Tributària i en què acusa l'organisme d'haver actuat amb "prejudicis masclistes", intentar "confondre i manipular" per intentar "cremar-la a la foguera públicament". La cantant colombiana defensa la seva innocència i assegura que va assumir el delicte fiscal "no per covardia ni culpabilitat", sinó per protegir els seus fills.

La carta, que difon en exclusiva El Mundo , es fa pública després de l'acord aconseguit per l'artista en què va admetre davant del jutge el delicte fiscal de què l'acusava l'Agència Tributària que considerava que la cantant colombiana va residir a Espanya entre els anys 2012 i 2014 i havia de tributar per això en aquest país. La cantant va pagar una multa de més de set milions d?euros. Altres causes han estat arxivades per manca de proves i té un altre procés obert pendent de sentència.

L'artista ha justificat a la carta que l'acord en què va assumir el delicte ho va fer "no per covardia ni culpabilitat" sinó per protegir els seus fills per "deixar-los el llegat d'una dona que va exposar les raons amb calma". "Necessito que sàpiguen que vaig prendre les decisions que vaig prendre per protegir-los, per estar al seu costat i seguir amb la meva vida", ha escrit la cantant.

En el seu escrit, l'artista ha explicat que a "la dècada espanyola" en què va mantenir la seva relació amb el futbolista Gerard Piqué va ser una "dècada financerament perduda" després d'haver fet 120 concerts a 90 ciutats diferents. "Tot el que vaig guanyar en aquells anys se'l va quedar l'Estat espanyol".

Shakira ha assegurat que l'"artificiós relat de l'Agència Tributària confonia i manipulava". "El més fustrant va ser comprovar que una institució de l'Estat semblava més interessada a cremar-me públicament a la foguera que a escoltar les meves raons".

Ha explicat com el 2011, viatjava a Espanya "no per la vocació de permanència", sinó pel desig que la seva relació amb Piqué prosperés malgrat que laboralment li "generava moltíssimes complicacions" i posa en dubte que "l'Agència Tributària hauria considerat que tenia una intenció d'arrelament”.

Per això considera que l'organisme va fer servir una estratègia en què subjau un "prejudici masclista" . "Si el cantant hagués estat un home nord-americà, s'hagués enamorat d'una espanyola i la visités regularment, em costa de creure que l'Agència Tributària hagués considerat que tenia una intenció d'arrelament", ha argumentat Shakira, per a qui "hi ha un masclisme estructural que dóna per descomptat que una dona només pot seguir un home, fins i tot quan no li convé”.

A parer seu, l'Agència Tributària espanyola va presentar "un relat infantil i moralista" i assegura haver complert "sempre" amb les seves obligacions tributàries. "Les meves finances van ser investigades per institucions tan poc sospitoses com la Casa Blanca, mai van trobar ni el menor senyal d'il·legalitat" i es pregunta si es pot "confiar" que una institució "respectarà la presumpció d'innocència quan condemna públicament abans de la sentència".

Segons la seva opinió, "l'Agència Tributària no intenta castigar qui no compleix, sinó mostrar trofeus de caça per reconstruir una credibilitat en dubte".

"Ens ha tocat viure en una època marcada per un to de prepotència de l'Estat, però no és el mateix ratllar que donar raons", ha exposat l'artista per a qui "no és el mateix acovardir que convèncer la gent". "Si volen que creguem a les institucions, ens haurien de convèncer que les institucions creuen en nosaltres. Les coses no se solucionen cremant a la foguera una figura pública a l'any com si es tractés d'un procés de la Inquisició per així recuperar el prestigi perdut ", argumenta l'artista al seu escrit.