L'estranya confusió d'Aída Nízar amb el marit de Lydia Lozano

Si alguna cosa ha quedat clara després de la tornada d'Aída Nízar a la televisió a Ni que fóssim shhh , és que el caos ha tornat a campar a gust. En el seu primer dia com a col·laboradora del programa, Aída no només va avivar les seves ja clàssiques tensions amb Belén Esteban, sinó que, en un d'aquells moments tan seus, va protagonitzar una confusió molt peculiar: confondre el marit de Lydia Lozano amb Papuchi, el pare de Julio Iglesias! Sí, com el llegeixes, Papuchi, aquest mite de la televisió dels noranta, ha tornat, almenys a la ment d'Aída.

Tot va passar durant l'emissió en directe, quan Aída, fidel al seu estil provocador i sempre a la recerca del centre d'atenció, va esmentar el marit de Lydia Lozano, però en lloc de referir-s'hi com a Charly (l'autèntic marit de la periodista), va deixar anar el nom de Papuchi, causant un autèntic terratrèmol al plató. El desconcert va ser total, i si bé molts es van preguntar si era una simple confusió, els que coneixem Aída no vam poder evitar pensar que potser tot va ser una jugada premeditada per riure's de Lydia.

I és que, siguem honestos, qui confondrà Charly amb Papuchi així, sense més? Si us plau! Això fa més olor d'estratègia que de badada, i si Aída volia descol·locar Lydia, missió complerta! La pobra Lydia, que sempre ha estat una diana fàcil per a les bromes dels seus companys, no sabia si riure o plorar, i la resta de l'equip intentava contenir el riure mentre la tensió al plató creixia a cada segon.

Però és clar, estem parlant d'Aída Nízar, una dona que ha fet del “jo no he vingut aquí a fer amics” la seva filosofia de vida. Confondre un marit amb un altre en ple directe, especialment un tan mediàtic com el de Lydia, sembla més una maniobra per punxar-la que una relliscada innocent. I el millor de tot és que ho va fer amb aquesta actitud tan seva, aquesta barreja de despreocupació i seguretat que només Aída pot manejar.

La veritat és que aquesta no va ser l?única polèmica del dia. Ja des de la seva entrada, Aída va demostrar que venia disposada a generar titulars, llançant pulles a Belén Esteban i, de passada, qüestionant María Patiño. Però és clar, res com la "confusió" amb Lydia per endur-se el premi al moment més surrealista del programa.

La pregunta que queda a l'aire és si aquesta confusió va ser una simple relliscada o una provocació calculada. Coneixent Aída, tot apunta al segon. Però, sigui com sigui, el cert és que ha aconseguit allò que sempre busca: estar en boca de tots. I mentrestant, Lydia Lozano es va preparant per al proper cop, perquè amb Aída al plató, una mai no sap quan arribarà el següent atac. Potser la propera vegada confongui Charly amb Raphael? O amb un galant de telenovel·la? Només el temps ho dirà.

Una cosa és segura: amb Aída Nízar de tornada a la tele, el caos està garantit, i nosaltres, espectadors corrents, només podem agafar crispetes i gaudir de l'espectacle.