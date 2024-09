Polèmica a Gran Hermano: el pare de Violeta esclata contra la seva filla per aparèixer al programa

Violeta Crespo - Telecinco

La nova edició de Gran Hermano gairebé no ha començat i ja ha desfermat el seu primer gran escàndol. Entre els nous concursants, Violeta Crespo, una noia de 22 anys de Toledo, ha protagonitzat una intensa polèmica amb el seu propi pare, que no ha dubtat a carregar-hi públicament a través d'un directe a Instagram .

Un triangle amorós i les primeres baralles a Guadalix

Tot va començar quan Violeta, coneguda com a Miss Toledo , es va trobar competint per entrar a la casa de Guadalix al costat de la seva amiga Nerea. No obstant, aquesta amistat es va esfumar ràpidament en revelar-se un triangle amorós amb Luis , el nuvi de Nerea, amb qui Violeta hauria tingut un "rotlle ximple". Aquesta situació va provocar tensions entre les dues joves, convertint-se en un dels principals focus del reality.

Finalment, tant Violeta com Nerea i Luis van aconseguir entrar a casa, prometent que aquest triangle amorós serà un dels grans drames d'aquesta temporada.

Raúl Crespo esclata en xarxes: "Violeta al carrer!"

Però el drama no ha quedat dins la casa. Raúl Crespo Velasco, el pare de Violeta, va sorprendre tothom amb un explosiu directe a Instagram en què no va ocultar la seva indignació al veure la seva filla a la televisió.

“Això és una vergonya!”, va començar dient, visiblement enfadat pels temes personals que la seva filla estava exposant. “No pensaria mai que embrutarien el meu cognom a la televisió. Una cosa és que surtin els draps bruts, però que digui que el seu germà Hugo, el meu fill, s'ha embolicat amb la seva amiga Nerea amb 16 anys... Això què és!”, va exclamar, mostrant el seu enuig.

Enmig del seu rampell, Raúl va arribar a demanar l'expulsió de la seva filla del programa. “Violeta al carrer! Però què s'ha cregut? Els draps bruts es renten a casa, no a la televisió”, va insistir. A més, va aprofitar el moment per desmentir la seva filla: “És completament fals que estigui opositant per a Policia Nacional”.

Acusacions de violència familiar

El directe de Raúl no va acabar aquí. En un gir encara més polèmic, el pare de Violeta va confessar que ella l'havia fet fora de casa i ho va denunciar falsament per violència de gènere , un assumpte que encara es troba en tràmits legals. “Jo estic explicant la meva vida i amb documentació i dades. Està mentint amb denúncies falses. Dirà això també a la televisió? Que declararà en contra del seu pare”, va sentenciar.

Per rematar, Raúl va deixar clar que aquesta història no s'acaba aquí, afirmant que aviat anirà a un plató de Telecinco per explicar la seva versió dels fets.

La nova edició de Gran Hermano no ha fet res més que començar, i ja ha capturat l'atenció del públic amb aquest explosiu drama familiar . La participació de Violeta Crespo i les tensions dins i fora de la casa prometen mantenir en suspens els espectadors, mentre les xarxes socials continuen cremant amb l'escàndol.