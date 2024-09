Declaració completa de Kate Middelton anunciant la fi del tractament de quimioteràpia

La princesa de Gal·les, Kate Middelton, ha emès un comunicat anunciant que ha posat fi al tractament de quimioteràpia. A continuació, podeu veure el contingut íntegre:

"A mesura que l'estiu arriba al final, no els puc expressar l'alleujament que sento per haver completat finalment el meu tractament de quimioteràpia".

Els darrers nou mesos han estat increïblement difícils per a nosaltres com a família.

La vida com la coneixem pot canviar en un moment i hem hagut de trobar una manera de navegar en aigües tempestuoses i camins desconeguts.

L'experiència del càncer és complexa, esfereïdora i impredictible per a tots, especialment per a aquells més propers a vostè.

Amb humilitat, també et posa cara a cara amb les teves pròpies vulnerabilitats d'una manera que mai abans no havies considerat, i amb això, una nova perspectiva de tot.

Aquest temps ens ha recordat, sobretot, William i mi, que hem de reflexionar i agrair les coses senzilles però importants de la vida, que molts de nosaltres solem donar per fetes: simplement estimar i ser estimats.

Ara em concentro a fer tot el que pugui per mantenir-me lliure de càncer. Tot i que he acabat la quimioteràpia, el meu camí cap a la curació i la recuperació total és llarg i he de continuar vivint cada dia com ve.

Tot i això, espero tornar a treballar i assumir alguns compromisos públics més en els propers mesos quan pugui”.