És possible un acostament entre María José Suárez i Álvaro Escassi?

L'exMiss Espanya, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Tot i que aquest estiu ha estat complicat per la seva ruptura amb Álvaro Muñoz Escassi després de descobrir que li havia estat deslleial amb una dona transsexual, María José Suárez ha passat pàgina i ha arrencat el curs amb molta il·lusió i estrenant-se com a col·laboradora del programa I ara Sonsoles , on reconeix que està feliç.

Ha estat precisament a la sortida de les instal·lacions d'Atresmedia abans de tornar a Sevilla amb el seu fill Elías, de 7 anys, quan la model ha respost a les declaracions d'Alba Carrillo, que ha assegurat que el genet és diferent de Feliciano López -del qual totes dues van estar enamoraridíssimes i amb qui van trencar de la pitjor manera possible- i creu que algun dia podrà tenir una relació cordial amb ell.

Per sorpresa de tothom, ja que es pensava que no tenien cap mena de contacte després de la seva dramàtica ruptura el 2010 -quan la Miss Espanya 1996 estava embarassada, encara que poc després perdria el nadó- María José ha revelat que la seva relació amb l'extennista és "bona". "M'ho vaig trobar fa poc amb Sandra en un sopar i em va donar moltíssima alegria trobar-m'ho. Parlem molt. Al final, les coses... el temps posa totes les coses al seu lloc i cal alliberar-se de rancúnies i de coses d'aquestes" sentència.

Tot i això, ha preferit deixar en l'aire si creu que amb Escassi passarà el mateix que amb Feliciano i podran ser amics malgrat tot el que ha passat, reaccionant amb un riure nerviós davant la possibilitat de tornar a tenir relació amb el genet.